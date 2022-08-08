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Plajda şortunu indirdiği iddia edilen 2 kişi darp edildi! Denize kaçtı, boğulma tehlikesi yaşadı

08.08.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki bir halk plajında, iki kişi şortlarını çıkarıp uygunsuz hareketlerde bulununca ortalık karıştı. Tepki gösteren vatandaşlar şahıslardan biri yakalayıp darp etti. Korkudan denize kaçan diğer kişi ise boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaranlar tarafından kurtarılıp kıyıya getirilen diğer şahıs da vatandaşlardan dayak yedi.

Plajda şortunu indirdiği iddia edilen 2 kişi darp edildi! Denize kaçtı, boğulma tehlikesi yaşadı

Olay pazar günü Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 11 mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi, denizde şortlarını çıkartarak plajdaki kadınlara uygunsuz davranışlarda bulundu.

DARP EDİLİNCE DENİZE KAÇTI

Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan şahıslardan biri vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi. Diğeri ise, denizde açığa kaçarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, şahsı denizden çıkartarak kıyıya bıraktı.

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Kıyıya ulaşan şahıs, kalabalık halinde bekleyen vatandaşlar tarafından darp edildi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek şahısları gözaltına aldı. O anlar, vatandaş kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Sakarya
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