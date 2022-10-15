Playboy modeli Francia James bikinili paylaşımıyla sosyal medyada olay yarattı! Beğeni butonu çöktü

Instagram’da 11 milyonun üzerinde takipçisi bulunan sosyal medyanın popüler isimlerinden Francia James, genellikle cesur paylaşımlarıyla tanınıyor. Son olarak James, G-string bikiniyle kalçasını gösterdiği anları sosyal medyadan paylaştı. Bir iskeleden denize girdiği anları paylaşan James, sosyal medyanın tek ip askılı bikini altı trendini de büyük bir cesaretle denedi.

ÖNDEN NORMAL GÖRÜNÜYOR

Beyaz bikini takımının önden görüntüsü tamamen normal bir deniz kıyafeti seçimiyken ünlü ismin bir anda arkasını dönerek paylaştığı fotoğraf herkesi şaşırttı. Kolombiyalı güzel bir iskelenin merdivenlerinde verdiği pozlara, “Tekneni ne sıklıkla benim iskeleme çekersin?” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen ismin gönderisine, “Bana kalp krizi geçirttirdin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Muhteşem görünüyorsunuz” yorumunu ekledi.



