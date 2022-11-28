Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Playboy modeli Francia James, tepeden tırnağa çamura bulandı! Çamur havuzunda bile rahat duramadı twerk yaptı

Playboy modeli Francia James, tepeden tırnağa çamura bulandı! Çamur havuzunda bile rahat duramadı twerk yaptı

28.11.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Francia James, tatil için memleketi Kolombiya’ya gitti. Kolombiya’daki bir çamur havuzunda masaj yaptırdığı görüntüleri paylaşan James yine rahat durmadı ve o anlarda twerk yaptı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Playboy modeli Francia James, tepeden tırnağa çamura bulandı! Çamur havuzunda bile rahat duramadı twerk yaptı

Playboy modeli memleketine yaptığı son ziyaretinde baştan aşağıya çamur içinde twerk yaptığı anları paylaşarak hayranlarını şaşkına çevirdi. 32 yaşındaki fenomen isim çamur havuzunun içinde bir yetkilinin kendisine masaj yaptığı anlarda munzurluğu elden bırakmadı ve twerk yapmaya başladı. Çamurda yuvarlandığı eğlenceli anlarını paylaşan James’in gönderisi kısa sürede 194 binden fazla beğeni topladı.

“ŞANSLI ADAM”

1

Kolombiya’daki çamur havuzlarını dünya genelinde tanıtmak istediğini dile getiren James gönderisine, “Kolombiya’daki çamur havuzları hakkında ne düşünüyorsunuz?” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderide James’e masaj yapan masör şanslı olarak nitelendirildi.

2

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ne kadar da şanslı bir adam. Hayalini kurduğum işi yapıyor” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ben bu işi istiyorum nasıl başvurabilirim” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Gündem olan tartışma! Aynı kişi olduğuna kimse inanmıyor

Gündem olan tartışma! Aynı kişi olduğuna kimse inanmıyor

 Kıyafeti “saygısızlık” olarak değerlendirilmişti! Açıldıkça açıldı

Kıyafeti “saygısızlık” olarak değerlendirilmişti! Açıldıkça açıldı

 Estetik ameliyatlarla kadın olmuştu! Yeniden erkek olmak istedi

Estetik ameliyatlarla kadın olmuştu! Yeniden erkek olmak istedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'nın 'Temel Reis'inden dudak uçuklatan erotik görüntüler! Rusya'nın 'Temel Reis'inden dudak uçuklatan erotik görüntüler!
Karısını otel odasında bastı! Kıyafetlerini bile giyemedilerKarısını otel odasında bastı! Kıyafetlerini bile giyemediler
Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Francia James

En Çok Okunan Trend Haberler

Kameraya gülümseyen bebek şaşkınlık yarattı!

Kameraya gülümseyen bebek şaşkınlık yarattı!

Gelecekten geldiğini söyledi! “Kanıtlarım var” dedi ve...

Gelecekten geldiğini söyledi! “Kanıtlarım var” dedi ve...

Altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Cesur Noel Baba kostümü...

Altına hiçbir şey giymeden paylaştı! Cesur Noel Baba kostümü...

Sınırları zorladı! Dekoltesini tutan tek bir çengelli iğneydi...

Sınırları zorladı! Dekoltesini tutan tek bir çengelli iğneydi...

İlginizi Çekebilir

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Flaş fırsat: Robot süpürgede kısa süreliğine 3400 TL indirim!

Flaş fırsat: Robot süpürgede kısa süreliğine 3400 TL indirim!

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.