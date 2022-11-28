Playboy modeli Francia James, tepeden tırnağa çamura bulandı! Çamur havuzunda bile rahat duramadı twerk yaptı

Playboy modeli memleketine yaptığı son ziyaretinde baştan aşağıya çamur içinde twerk yaptığı anları paylaşarak hayranlarını şaşkına çevirdi. 32 yaşındaki fenomen isim çamur havuzunun içinde bir yetkilinin kendisine masaj yaptığı anlarda munzurluğu elden bırakmadı ve twerk yapmaya başladı. Çamurda yuvarlandığı eğlenceli anlarını paylaşan James’in gönderisi kısa sürede 194 binden fazla beğeni topladı.

“ŞANSLI ADAM”

Kolombiya’daki çamur havuzlarını dünya genelinde tanıtmak istediğini dile getiren James gönderisine, “Kolombiya’daki çamur havuzları hakkında ne düşünüyorsunuz?” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderide James’e masaj yapan masör şanslı olarak nitelendirildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ne kadar da şanslı bir adam. Hayalini kurduğum işi yapıyor” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ben bu işi istiyorum nasıl başvurabilirim” yorumunu yaptı.