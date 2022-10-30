Playboy modeli mezarlıkta tangasıyla twerk yaptı! Ağızları açık bıraktı

8,8 milyon Instagram takipçisi olan Martin, Cadılar Bayramı için tenini gri ve beyaz tonlarına boyadı. Oldukça küçük parçalardan oluşan siyah tanga bir bikini giydi ve bir pelerin takarak Marvel karakteri Lady Death kılığına girdi.

KALÇALARINI GÖSTERDİ

Paylaştığı görüntülerde Martin'in mezarlığın içinde elinde kılıcıyla yürüdüğü ara ara ise durup twerk yaptığı ve kalçalarını gösterdiği görülüyordu.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Birçok izleyici, Martin'in mezarlık şovunu etkileyici buldu. Kimileri makyajını ve kostümünü takdir ederken kimi ise dansına olan hayranlıklarını dile getirdi. Ancak bazıları da mekan tercihini makul bulmadı ve bir mezarlıkta bu şekilde giyinmesini ve erotik bir dans şovu yapmasını saygısızca buldu.

EVCİL HAYVAN MEZARIYMIŞ

Çok fazla yorum alınca Martin, tercih ettiği mekanın aslında bir evcil hayvan mezarlığı olduğunu açıkladı.

