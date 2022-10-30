Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Playboy modeli mezarlıkta tangasıyla twerk yaptı! Ağızları açık bıraktı

Playboy modeli mezarlıkta tangasıyla twerk yaptı! Ağızları açık bıraktı

30.10.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cadılar Bayramı kutlamaları kapsamında bir vampir kılığına girerek mezarlığa giden Las Vegas'tan bir Playboy modeli 27 yaşındaki Amanda Nicole Martin, yarıçıplak kostümü içinde mezarlıkta twerk yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşınca eleştirilerin hedefi oldu.

Playboy modeli mezarlıkta tangasıyla twerk yaptı! Ağızları açık bıraktı

8,8 milyon Instagram takipçisi olan Martin, Cadılar Bayramı için tenini gri ve beyaz tonlarına boyadı. Oldukça küçük parçalardan oluşan siyah tanga bir bikini giydi ve bir pelerin takarak Marvel karakteri Lady Death kılığına girdi.

KALÇALARINI GÖSTERDİ

1_PAY-Disrespectful-Playboy-mode-horz

Paylaştığı görüntülerde Martin'in mezarlığın içinde elinde kılıcıyla yürüdüğü ara ara ise durup twerk yaptığı ve kalçalarını gösterdiği görülüyordu.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

grave-mistake-44-1

Birçok izleyici, Martin'in mezarlık şovunu etkileyici buldu. Kimileri makyajını ve kostümünü takdir ederken kimi ise dansına olan hayranlıklarını dile getirdi. Ancak bazıları da mekan tercihini makul bulmadı ve bir mezarlıkta bu şekilde giyinmesini ve erotik bir dans şovu yapmasını saygısızca buldu.

EVCİL HAYVAN MEZARIYMIŞ

grave-mistake-45-1

Çok fazla yorum alınca Martin, tercih ettiği mekanın aslında bir evcil hayvan mezarlığı olduğunu açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aldatılmadığından emin çünkü eşinin kirli külotlarını kokluyor!Aldatılmadığından emin çünkü eşinin kirli külotlarını kokluyor!
Cadılar Bayramı kostümü olay oldu! Üstü küçük gelince...Cadılar Bayramı kostümü olay oldu! Üstü küçük gelince...
Kızının cinsel ilişki görüntülerini görünce deliye döndüKızının cinsel ilişki görüntülerini görünce deliye döndü
Anahtar Kelimeler:
playboy tv twerk dans

En Çok Okunan Trend Haberler

Cadılar Bayramı kostümü olay oldu! Üstü küçük gelince...

Cadılar Bayramı kostümü olay oldu! Üstü küçük gelince...

Ağsız pantolonuna tepki yağdı! “Hala pantolon sayılır”

Ağsız pantolonuna tepki yağdı! “Hala pantolon sayılır”

Güney Kore'de Cadılar Bayramı felaketi: Kurtulanlar anlattı

Güney Kore'de Cadılar Bayramı felaketi: Kurtulanlar anlattı

Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...

Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...

İlginizi Çekebilir

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.