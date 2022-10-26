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Sosyal medya fenomeni Fernanda Morta Farhat, dansıyla Instagram’ı salladı! Bir gören bir daha baktı

26.10.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada fenomeni Fernanda Morta Farhat, 382 bin Instagram takipçisiyle evinin banyosunda dans ettiği anları paylaştı. Sosyal medya hesaplarında sıklıkla cesur paylaşımlarına yer veren Farhat kıyafet seçimiyle yine hayranlarını heyecanlandırdı. Mini şortuyla dans ettiği anları paylaşan Farhat’ın gönderisi kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti.

Sosyal medya fenomeni Fernanda Morta Farhat, dansıyla Instagram’ı salladı! Bir gören bir daha baktı

Dünyanın pek çok noktasından takipçiye sahip olan Farhat, TikTok’ta 6.5 milyon abonesiyle sosyal medyanın fenomenleri arasında gösteriliyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık dünya manşetlerinde kendisine yer bulan ve sosyal medyada gündem yaratan Farhat son olarak dans videosuyla nabızları yükseltti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medyanın fenomen ismi Fernanda Mota Farhat mavi bluzunu gri mini bir şortla tamamlayarak Intagram’ın gündemine yerleşti. Ayna karşısında dans ettiği anlara ait görüntülerini paylaşan Farhat gönderisine, “Ben böyleyim” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin gönderisini kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Çok güzelsin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal kullanıcısı ise gönderiye, “Bu kadar güzel olmak suç olmalı” yorumunu yaptı.

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