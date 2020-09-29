PlayStation 5 dolandırıcıların yeni hedefi oldu!

Kaspersky açıklamasına göre, temmuz ve eylül arasında dünya genelinde adında "PlayStation" kelimesi geçen 150'ye yakın şüpheli web sitesi keşfedildi.

Firma uzmanları, sadece eylül ayında 60'tan fazla benzer site daha bulurken, bu sayının gerçekte daha fazla olabileceğine işaret etti.

PLAYSTATİON 5 İÇİN GERÇEK OLMAYAN TEKLİFLER SUNUYORLAR

Kimlik avına yönelik web siteleri, çoğunlukla bir ön ödeme veya kişisel bilgi karşılığında PlayStation 5 için ön sipariş teklifi sunuyor. Bazı sitelerde normalden düşük fiyata bir konsol satın alma vaadi mevcut. Bazılarında ise konsolun mevcut sürümü olan PlayStation 4'e dair büyük indirimler listeleniyor ve bunun sebebi olarak PS5'in piyasaya sürülmesine az bir zaman kalması gösteriliyor.

"MESAJLARDAKİ BAĞLANTILARI TAKİP ETMEMELİLER''

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçeriği Analiz Lideri Tatyana Sidorina, "Kullanıcılara internette bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa bunun büyük olasılıkla bir aldatmaca olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Tüketicilerin tuzağa düşmemek için satış ve ön sipariş mesajlarını güvenilir kaynaklardan kontrol etmeleri şart. Şüpheli e-postalar, mesajlaşma servisleri veya sosyal ağlar aracılığıyla gönderilen mesajlardaki bağlantıları takip etmemeliler. Ayrıca, güncel kimlik avı ve spam kaynakları veri tabanlarını içeren bir güvenlik çözümü kurmak yerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.