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PlayStation 5: Sony'den yeni konsolla ilgili ilk detaylar

BBC BBC
17.04.2019 08:36 | Son Güncelleme

Sony, PlayStation oyun konsolunun beşinci versiyonu hakkında ilk defa bilgi verdi.

PlayStation 5: Sony'den yeni konsolla ilgili ilk detaylar

Oyun tutkunları PlayStation 5'in detaylarını sabırsızlıkla beklerken Japon şirketi bugüne kadar hiçbir detay paylaşmamıştı.

Wired dergisine bir söyleşi veren Sony'nin sistem mühendisi Mark Cerny, yeni nesil konsolun daha hızlı, daha güçlü ve daha gelişmiş bir sese sahip olacağını açıkladı.

Ancak konsolu almak isteyenlerin en az 2020'ye kadar beklemesi gerekecek.

PlayStation 5 ile ilgili bilinenleri ve cevapsız kalan soruları derledik.

DAHA HIZLI YÜKSELEN OYUNLAR

Yeni PlayStation, hard disk yerine çok daha hızlı olan katı hal diski (SSD) içerecek.

SSD'ler sayesinde oyunların yükleme süresi kısalacak.

Örneğin PS4'te Spider-Man oynayanlar, haritada başka bir yere gitmek istediklerinde 15 saniye beklemek zorunda kalıyordu.

Cerny'nin Wired'a gösterdiği ön izlemede bu sürenin 0,8 saniyeye düştüğü görülüyor.

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GELİŞMİŞ SES

Yeni nesil konsolun bir diğer artısı da ses sisteminde olacak.

Kendisinin de bir oyun tutkunu olduğunu söyleyen Cerny, PS3 ve PS4 sistemleri arasında ses açısından önemli bir gelişme yaşanmadığını ama bu sefer durumun farklı olacağını belirtiyor:

"Yeni konsolda ses deneyiminin ne kadar farklı olabileceğini göstereceğiz."

Cerny'ye göre PS5'te (oyun konsolunun isimlendirilmesinde bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği açıklanmadı) oyuncular yukardan, arkadan ve yanlardan gelen sesleri çok daha rahat bir şekilde ayırt edebilecek. Yeni konsolda ses deneyimini en iyi şekilde yaşamak için kulaklık kullanmak gerekecek.

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GELİŞMİŞ GÖRSEL DENEYİM

Yeni PlayStation'da Holywood'un özel efekt ekiplerinin kullandığı, yüksek işlemcilere ihtiyaç duyan görsel efektler kullanılacak.

Görüntüler daha iyi ve daha gerçekçi olacak.

Bir önceki nesil PlayStation'ın oyunları da yeni konsolda çalışacak.

BİLMEDİKLERİMİZ

Bugüne kadar açıklanan bilgiler donanıma dair oldu.

Yanıtlarını bilmediğimiz sorular ise şöyle:

Ne zaman piyasaya çıkacak?
Fiyatı ne kadar olacak?
Konsolun adı ne olacak?

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Playstation sony oyun konsolu

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