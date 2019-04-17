PlayStation 5: Sony'den yeni konsolla ilgili ilk detaylar

Oyun tutkunları PlayStation 5'in detaylarını sabırsızlıkla beklerken Japon şirketi bugüne kadar hiçbir detay paylaşmamıştı.

Wired dergisine bir söyleşi veren Sony'nin sistem mühendisi Mark Cerny, yeni nesil konsolun daha hızlı, daha güçlü ve daha gelişmiş bir sese sahip olacağını açıkladı.

Ancak konsolu almak isteyenlerin en az 2020'ye kadar beklemesi gerekecek.

PlayStation 5 ile ilgili bilinenleri ve cevapsız kalan soruları derledik.

DAHA HIZLI YÜKSELEN OYUNLAR

Yeni PlayStation, hard disk yerine çok daha hızlı olan katı hal diski (SSD) içerecek.

SSD'ler sayesinde oyunların yükleme süresi kısalacak.

Örneğin PS4'te Spider-Man oynayanlar, haritada başka bir yere gitmek istediklerinde 15 saniye beklemek zorunda kalıyordu.

Cerny'nin Wired'a gösterdiği ön izlemede bu sürenin 0,8 saniyeye düştüğü görülüyor.

GELİŞMİŞ SES

Yeni nesil konsolun bir diğer artısı da ses sisteminde olacak.

Kendisinin de bir oyun tutkunu olduğunu söyleyen Cerny, PS3 ve PS4 sistemleri arasında ses açısından önemli bir gelişme yaşanmadığını ama bu sefer durumun farklı olacağını belirtiyor: