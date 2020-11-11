Poco X3 NFC incelemesi: Poco orta segmente el attı

76.8 mm genişliğinde olan Poco X3, elleri küçük olan kullanıcıların ilk tercihi olmayabilir. 165 mm uzunluğunda ve 9.4 mm kalınlığında olan bu ürün 215 gr ağırlığı ile de piyasanın en hafif telefonu da değil. Arka kısma baktığımızda Polikarbonat malzeme hemen göze çarpıyor. Buna karşın gövde de alüminyum kullanılıyor. Bu alan oldukça pürüssüz ve kaygan. Poco X3 NFC’nin kenarları 2.5D yani yuvarlatılmış. Ön tarafta Gorilla Glass 5 koruması yer alıyor. Hatta ekran ekstra bir koruma filmi ile kaplı. Tüm bunlara ek olarak IP53 su sıçrama korumasının da olması ürününün dikkat çeken özelliklerinden biri oluyor. Unutmadan. Parmak izi sensoru ekranın altında veya ürünün arka kısmında yer almıyor. Tıpkı Galaxy S10e de olduğu gibi parmak izi sensoru yan tarafta yani güç düğmesinin üzerinde yer alıyor. POCO X3 NFC EKRAN Poco X3’de yer alan 6.67 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekran 2400×1080 piksel çözünürlüğüne ulaşıyor ve 20:9’luk bir görüntü formatına sahip. Bu ekranın OLED ekran ile olan farkı ise kontrast değerinin çok yüksek olmaması. Poco bu eksikliği, yüksek keskinlik ve 120 Hz ekran tazeleme oranı ile kapatmaya çalışıyor. Yaptığımız sayfalar arası geçiş ve tarayıcı Scroll denemelerinde ekranın akıcı bir performans ortaya koyduğunu gördük. Bununla birlikte ürünün 545 cd/m² parlaklık değeri sunduğunu belirtelim.

Üründe beğendiğimiz bir özellik ekran tazeleme hızının dinamik olarak çalışabilmesi. 50,60,90 ve 120 Hz arasında çalışan bu ekran gerektiğinde çok az enerji harcayabiliyor. Üründe gözümüze çarpan diğer bir özellik ise ekran açısının çok dar olması. Yani bu ürüne belli bir açıdan bakmak zorunda olmanız. Bu her ne kadar bir dezavantaj gibi görünse de, kalabalık ortamlardaki meraklı gözlerin bu ekrana bakamaması bir avantaja dönüşebiliyor. Unutmadan, ekranın üst ortasında 20 MP çözünürlüğe ulaşan yuvarlak ön kamera yer alıyor. OYUN PERFORMANSI Poco X3 NFC'de Pocophone F1 ve Poco X2’nin aksine üst seviye bir işlemci yer almıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu ürün orta sınıfı hedefliyor dolayısıyla orta sınıf bir işlemci ile donatılmasına çok şaşırmamak gerekiyor. Poco, bu üründe Qualcomm’un 2.3 Ghz hızında sekiz çekirdekli Snapdragon 732G işlemcisini ve Adreno 618 grafik birimini tercih etti. Bu işlemci bir önceki işlemci olan Snapdragon 730 işlemci ile kıyasla daha yüksek bir çalışma frekansına sahip ve %15’lik bir grafik performansı sağlıyor.

Bu işlemci testlerde Google Pixel 4a ile kafa kafaya, Xiaomi Mi Note 10 Lite'a kıyasla da biraz daha iyi bir skor elde edebiliyor. Örneğin 3d Mark’ta 3782 ve Antutu’da 28500 puan alması gibi. Elbette 6 GB’lık bellek ürüne bu noktada önem arz edebilir. 64 veya 128 GB’lık kapasite seçenekleri ile gelen bu ürün istenildiğinde 256 GB’lık bir microSD kart ile depolamasını artırabiliyor. Poco X3 NFC'de oyuncuların dikkatini çekebilecek sıvı soğutma ve titreşim motoru özellikleri mevcut. KAMERA PERFORMANSI X3 NFC’nin ana kamerası Sony IMX682 sensörünü kullanıyor. Bu sensör f/1.89 değerine sahip ve 64 MP çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor. 119 derecelik f/2.2 değerindeki geniş açı kamerası ise 13 MP’lik bir değere sahip. Bununla birlikte 2 MP çözünürlüğünde Macro lens ve yine 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörü yer alıyor. Bu ürün Pro modunda başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Yapay zeka ile yapılan çekimler ise çok renkli oluyor. Bu birçok kişinin hoşuna gitse de bazı kişilerin hiç de hoşuna gitmediğini biliyoruz.