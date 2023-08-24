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    4. Polis derme çatma morgları buldu! Derin dondurucularda istiflenmiş 34 cansız beden çıktı

    Polis derme çatma morgları buldu! Derin dondurucularda istiflenmiş 34 cansız beden çıktı

    24.08.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Meksika’da uyuşturucu kartelleriyle mücadele eden polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskınlarda çetelerce yapılan derme çatma morglar bulundu. Polis depoyu anımsatan alandaki derin dondurucularda istiflenen onlarca cesedi görünce şoke oldu.

    Meksika'nın Veracruz eyaletindeki Poza Rica'daki bir depoya yapılan baskında polisler morg olarak kullanılan alanı keşfetti. Saklama yeri olarak kullanılan depodaki derin dondurucularda plastiğe sarılı donmuş halde 34 ceset bulundu.

    SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

    kapak

    Savcı Veronica Hernandez gazetecilere verdiği demeçte, altı şüphelinin gözaltına alındığını ancak hangi kartele bağlı olduklarının belirsiz olduğunu söyledi. Soruşturma derinleştirilirken alınan ifadelerde cansız bedenlerin büyük bir bölümünün karteller arasında yaşanan anlaşmazlıklardan ya da polis ile kartel üyeleri arasındaki çatışmada hayatını kaybeden kişilerin olduğu ifade edildi.

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    Meksika ceset morg

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