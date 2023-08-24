Polis derme çatma morgları buldu! Derin dondurucularda istiflenmiş 34 cansız beden çıktı

Meksika'nın Veracruz eyaletindeki Poza Rica'daki bir depoya yapılan baskında polisler morg olarak kullanılan alanı keşfetti. Saklama yeri olarak kullanılan depodaki derin dondurucularda plastiğe sarılı donmuş halde 34 ceset bulundu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Savcı Veronica Hernandez gazetecilere verdiği demeçte, altı şüphelinin gözaltına alındığını ancak hangi kartele bağlı olduklarının belirsiz olduğunu söyledi. Soruşturma derinleştirilirken alınan ifadelerde cansız bedenlerin büyük bir bölümünün karteller arasında yaşanan anlaşmazlıklardan ya da polis ile kartel üyeleri arasındaki çatışmada hayatını kaybeden kişilerin olduğu ifade edildi.