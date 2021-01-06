HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!

Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!

06.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!

Şehir içi asayişi, düzeni sağlayan polislik kutsal ve zor bir meslektir. Her meslek gibi polisliğin de avantajları ve dezavantajları vardır ve polis olmak için belli aşamalardan geçilmeli bazı şartlar sağlanmalıdır. Peki polis olmanın şartları nelerdir? Polis olurken ne gibi aşamalardan geçilir? Nasıl polis olunur?

"Polis nasıl olunur?" 2020 itibariyle de yanıtı en çok aranan sorulardan biridir. Peki polisler neler yapar? Polisler şehirlerde görev yapan kolluk kuvvetlerdir. Asayiş ve düzeni sağlarlar. İçişleri Bakanlığına bağlı çalışırlar. Emniyet müdürlüklerinde çok sayıda birim ve departman bulunur. Kişiler polis memuru olarak göreve başlayıp sonra birimlere atanırlar. Polisliğe dair detaylı bilgi için yazımızı okuyabilirsiniz.

Polis Nasıl Olunur?

Polis olmak isteyen kişiler bazı sınavları geçmeli bazı koşulları sağlamalıdır. İşte o koşullar:

  • Erkekler için en az 1.67, kadınlar için 1.62 boyunda olmak,
  • Kilo boy indeksi 18.00 ile 27.00 arasında olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak ve 30 yaşından gün almamış olmak,
  • Sağlık yönetmeliği şartlarını sağlamak,
  • Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmak,
  • Alkol, uyuşturucu vb. maddelere bağımlı olmamak, bunlarla ilgili tedavi görüyor olmamak,
  • Hiçbir siyasi parti ya da yan kuruluşuna üye olmamak, üyelik varsa sonlandığını belgelemek,
  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
  • Güvenlik ve arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almak,
  • Erkek aday için intibak sürecine girdiği andan itibaren silah altında bulunmamak,
  • Silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya dair engele sahip olmamaktır.

Polis olmakla ilgili bütün şartları sağlayan kişiler için iki yöntem bulunur. Bunlar:

  • Lise mezunları için PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) sınavlarına girmek.
  • Üniversite mezunları için ise POMEM sınavlarına girmek.

Polislik sınavlarına girenlerin başarı sıralamaları ise şu şekilde oluşturulur:

  • Gerekli sınav puanının yüzde yirmi beşi
  • Fiziki yeterlilik sınavının yüzde yirmi beşi
  • Mülakatın da yüzde ellisi esas alınır.

Lise Mezunları Nasıl Polis Olur? PMYO Sınavı İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Açık ya da normal öğretim yapan liselerden mezunsanız, 18 yaşınızı doldurduysanız ve henüz 26 yaşınızdan gün almadıysanız PMYO sınavı için bazı koşulları sağlıyorsunuz demektir. Bir diğer koşul ise TYT'den en az 250,000 ham puan almış olmak. Bu puanlamalar yıl yıl değişebilir. Sınav başvuruları temmuz ağustos gibi başlar. Başvuru polis akademisinin kendi sitesinden yapılır. Bütün koşulları sağlayan adaylar fiziki yeterlilik sınavına ve mülakata çağrılırlar. PMYO sınavları ile her yıl 2500 aday Polis Meslek Yüksek Okulu'na girmektedir. Bu okul adaylara iki yıl yatılı eğitim vermektedir.

Lisans Mezunu Polis Nasıl Olunur? KPSS ile Polis Nasıl Olunur?

Lisans mezunları polis olmak için POMEM sınavına girmelidir. Kişinin POMEM sınavına girebilmesi için KPSS'de P3 puan türünden en az 60 alması gerekir. Fakat bu puanlar her yıl değişebilir. POMEM sınavları yılda bir ya da iki kere yapılır. Bu sınava başvuru yapmak için 18 yaşını doldurmuş ve sınavın yapıldığı yıl itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak gerekir. Gerekli koşulları sağlayanlar fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat için çağrılırlar. Seçilenler POMEMde 5-6 ay yatılı eğitim görür, bazen bu süre 9 aya çıkabilir.

Ön Lisans Mezunları Nasıl Polis Olur?

Ön lisans mezunları da POMEM sınavına girmelidir. POMEM sınavına girebilmesi için KPSS'de P93 puan türünden en az 65 almış olmaları gerekir. Sınava 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşına girmemiş kişiler başvurabilir. Şartları sağlayanlar fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat için çağrılır, seçilenler eğitime başlar.

Yunus Polis Nasıl Olunur?

Yunus olmanın bazı şartları vardır. İşte o şartlar:

  • Polis okulundan mezun olmuş olmak
  • Motosikletli polis timinde olmaya istekli olmak
  • Erkek için 1.75, kadın için 1.70 boya sahip olmak
  • 28 yaşını doldurmamış olmak
  • Sağlık açısından engeli olmamak
  • Motosiklet kullanmak için fiziki yeterliliğe sahip olmak şeklindedir.

Sivil Polis Nasıl Olunur?

Sivil polis olmak için polis okulunda okumanız ya da hali hazırda polis memuru olmanız gerekir. Polis okulunda okuyan biri birimlerin yaptığı mülakatlarla sivil polis olabilir. Polis memuru iseniz amirinizin referansı ve birim içi sınavlarla sivil polis olabilirsiniz.

Narkotik Polis Nasıl Olunur?

Narkotik polis olmak için belli şartlar yoktur. Gönüllülük ve fedakarlık esastır. Sivil polislikte olduğu gibi okula gelen birimlerin mülakatları ile yahut polis memuru olduktan sonra belli sınav ya da referanslarla narkotik polisi olunabilir.

Polis Özel Harekat Nasıl Olunur?

Yukarıdaki sınavlar haricinde Polis Akademisi, Polis Özel Harekat için ayrı bir sınav açar. Bu sınava lise ve üniversite mezunları başvurabilir. PÖH için lise mezunları KPSS P94 puan türünde en az 65, ön lisans mezunları P93 puan türünde en az 65, lisans mezunları ise P3 puan türünde en az 60 almalıdır. Polis olma şartları ile aynı şartlara sahip olan PÖH alımlarına 18 ile 28 yaş arasındaysanız başvuru yapabilirsiniz. Uygun koşulları sağlayan kişiler fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına çağrılır.

Asayiş Polis Nasıl Olunur?

Polis okullarından mezun olduktan sonra belli birimlerde çalışılır. Meslekte tecrübe edindikten sonra amirleri de referans olursa kişi asayiş şubeye geçebilir. Bu konu ile ilgili belli bir sınav ya da şart yoktur.

Siber Polis Nasıl Olunur?

Polis okullarından mezun olduktan sonra belli birimlere atama yapılır. Siber suçlarla mücadele birimi bazen alım yapmaktadır. Alım için başvuru yapıp siber suçlar ve bilişim konusunda yeteneğinizi kanıtlarsanız önce şubede sonra daire başkanlığında çalışabilirsiniz.

Polis Dedektifi Nasıl Olunur?

Polis dedektifi olmak için en az iki yıl polis memuru olarak görev yapılmalıdır. Sonrasında yapılan dedektiflik sınavlarında başarılı olmak gerekir. Polis dedektifleri resmi dedektif grubuna girer.

Atlı Polis Nasıl Olunur?

Atlı polisler çevik kuvvet birimine bağlıdır. Kırsalda, motorlu taşıtların giremediği yerlerde, mesire alanlarında asayişi sağlamak görevlerinden bazılarıdır. Atlı polis olmak için özel bir şart aranmaz fakat hayvan sevgisine sahip ve cesaretli çevik kuvvet polisleri amirlerinin seçimi ile atlı polis olabilir.

Rütbeli Polis Nasıl Olunur?

Komiser yardımcıları ve üstleri rütbeli polis olarak adlandırılırlar. Komiser yardımcısı olmak için iki yol vardır birincisi lisans mezunu olup PAEM sınavına girmek, ikincisi ise polis memurlarına özel açılmış PAEM sınavlarına girmek. PAEM sınavına girmek için lisans mezunları KPSS P3 sınav grubundan en az 70 almalıdır ve 27 yaşını doldurmamış olmalıdır. Diğer koşullar polis olmak için beklenenlerle aynıdır.

Polis İstihbarat Nasıl Olunur?

Polis okulunda birimin açtığı sınavda başarılı olursanız polis istihbarat olabilirsiniz. Düşük bir ihtimal olsa da amiriniz tarafından tavsiye edilirseniz birimler arası geçiş yapabilirsiniz.

Sınavsız Polis Nasıl Olunur?

Sınavsız polis olmakla ilgili 2017 yılında bazı söylentiler çıksa da böyle bir alım yapılmamıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Nasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yoluNasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yolu
Kalem suresinin meali ve faziletiKalem suresinin meali ve fazileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Korkutan 'Balon balığı' uyarısı! Zehri siyanür kadar güçlü

Uzmanı uyardı! Zehri siyanür kadar güçlü

Mali müşavir nasıl olunur? Yeminli, serbest veya devlette mali müşavir olma yolu!

Mali müşavir nasıl olunur? Yeminli, serbest veya devlette mali müşavir olma yolu!

Savcı nasıl olunur, ne iş yapar, maaşı ne kadar?

Savcı nasıl olunur, ne iş yapar, maaşı ne kadar?

Koronavirüsten şüphelenildi, akciğerinden ceviz çıktı

Koronavirüsten şüphelenildi gerçek bambaşka çıktı

Arnavutköy'de şoke eden anlar! Minibüs sürücüsü herkesin canını tehlikeye attı

Herkesin canını tehlikeye attı! Şoke eden anlar

Koronavirüs aşısı olduktan iki gün sonra ölen kızı için hesap soruyor

Sağlık çalışanı aşı olduktan 2 gün sonra öldü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.