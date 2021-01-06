Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!

"Polis nasıl olunur?" 2020 itibariyle de yanıtı en çok aranan sorulardan biridir. Peki polisler neler yapar? Polisler şehirlerde görev yapan kolluk kuvvetlerdir. Asayiş ve düzeni sağlarlar. İçişleri Bakanlığına bağlı çalışırlar. Emniyet müdürlüklerinde çok sayıda birim ve departman bulunur. Kişiler polis memuru olarak göreve başlayıp sonra birimlere atanırlar. Polisliğe dair detaylı bilgi için yazımızı okuyabilirsiniz.
Polis olmak isteyen kişiler bazı sınavları geçmeli bazı koşulları sağlamalıdır. İşte o koşullar:
Polis olmakla ilgili bütün şartları sağlayan kişiler için iki yöntem bulunur. Bunlar:
Polislik sınavlarına girenlerin başarı sıralamaları ise şu şekilde oluşturulur:
Açık ya da normal öğretim yapan liselerden mezunsanız, 18 yaşınızı doldurduysanız ve henüz 26 yaşınızdan gün almadıysanız PMYO sınavı için bazı koşulları sağlıyorsunuz demektir. Bir diğer koşul ise TYT'den en az 250,000 ham puan almış olmak. Bu puanlamalar yıl yıl değişebilir. Sınav başvuruları temmuz ağustos gibi başlar. Başvuru polis akademisinin kendi sitesinden yapılır. Bütün koşulları sağlayan adaylar fiziki yeterlilik sınavına ve mülakata çağrılırlar. PMYO sınavları ile her yıl 2500 aday Polis Meslek Yüksek Okulu'na girmektedir. Bu okul adaylara iki yıl yatılı eğitim vermektedir.
Lisans mezunları polis olmak için POMEM sınavına girmelidir. Kişinin POMEM sınavına girebilmesi için KPSS'de P3 puan türünden en az 60 alması gerekir. Fakat bu puanlar her yıl değişebilir. POMEM sınavları yılda bir ya da iki kere yapılır. Bu sınava başvuru yapmak için 18 yaşını doldurmuş ve sınavın yapıldığı yıl itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak gerekir. Gerekli koşulları sağlayanlar fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat için çağrılırlar. Seçilenler POMEMde 5-6 ay yatılı eğitim görür, bazen bu süre 9 aya çıkabilir.
Ön lisans mezunları da POMEM sınavına girmelidir. POMEM sınavına girebilmesi için KPSS'de P93 puan türünden en az 65 almış olmaları gerekir. Sınava 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşına girmemiş kişiler başvurabilir. Şartları sağlayanlar fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat için çağrılır, seçilenler eğitime başlar.
Yunus olmanın bazı şartları vardır. İşte o şartlar:
Sivil polis olmak için polis okulunda okumanız ya da hali hazırda polis memuru olmanız gerekir. Polis okulunda okuyan biri birimlerin yaptığı mülakatlarla sivil polis olabilir. Polis memuru iseniz amirinizin referansı ve birim içi sınavlarla sivil polis olabilirsiniz.
Narkotik polis olmak için belli şartlar yoktur. Gönüllülük ve fedakarlık esastır. Sivil polislikte olduğu gibi okula gelen birimlerin mülakatları ile yahut polis memuru olduktan sonra belli sınav ya da referanslarla narkotik polisi olunabilir.
Yukarıdaki sınavlar haricinde Polis Akademisi, Polis Özel Harekat için ayrı bir sınav açar. Bu sınava lise ve üniversite mezunları başvurabilir. PÖH için lise mezunları KPSS P94 puan türünde en az 65, ön lisans mezunları P93 puan türünde en az 65, lisans mezunları ise P3 puan türünde en az 60 almalıdır. Polis olma şartları ile aynı şartlara sahip olan PÖH alımlarına 18 ile 28 yaş arasındaysanız başvuru yapabilirsiniz. Uygun koşulları sağlayan kişiler fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına çağrılır.
Polis okullarından mezun olduktan sonra belli birimlerde çalışılır. Meslekte tecrübe edindikten sonra amirleri de referans olursa kişi asayiş şubeye geçebilir. Bu konu ile ilgili belli bir sınav ya da şart yoktur.
Polis okullarından mezun olduktan sonra belli birimlere atama yapılır. Siber suçlarla mücadele birimi bazen alım yapmaktadır. Alım için başvuru yapıp siber suçlar ve bilişim konusunda yeteneğinizi kanıtlarsanız önce şubede sonra daire başkanlığında çalışabilirsiniz.
Polis dedektifi olmak için en az iki yıl polis memuru olarak görev yapılmalıdır. Sonrasında yapılan dedektiflik sınavlarında başarılı olmak gerekir. Polis dedektifleri resmi dedektif grubuna girer.
Atlı polisler çevik kuvvet birimine bağlıdır. Kırsalda, motorlu taşıtların giremediği yerlerde, mesire alanlarında asayişi sağlamak görevlerinden bazılarıdır. Atlı polis olmak için özel bir şart aranmaz fakat hayvan sevgisine sahip ve cesaretli çevik kuvvet polisleri amirlerinin seçimi ile atlı polis olabilir.
Komiser yardımcıları ve üstleri rütbeli polis olarak adlandırılırlar. Komiser yardımcısı olmak için iki yol vardır birincisi lisans mezunu olup PAEM sınavına girmek, ikincisi ise polis memurlarına özel açılmış PAEM sınavlarına girmek. PAEM sınavına girmek için lisans mezunları KPSS P3 sınav grubundan en az 70 almalıdır ve 27 yaşını doldurmamış olmalıdır. Diğer koşullar polis olmak için beklenenlerle aynıdır.
Polis okulunda birimin açtığı sınavda başarılı olursanız polis istihbarat olabilirsiniz. Düşük bir ihtimal olsa da amiriniz tarafından tavsiye edilirseniz birimler arası geçiş yapabilirsiniz.
Sınavsız polis olmakla ilgili 2017 yılında bazı söylentiler çıksa da böyle bir alım yapılmamıştır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum