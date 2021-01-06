Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!

"Polis nasıl olunur?" 2020 itibariyle de yanıtı en çok aranan sorulardan biridir. Peki polisler neler yapar? Polisler şehirlerde görev yapan kolluk kuvvetlerdir. Asayiş ve düzeni sağlarlar. İçişleri Bakanlığına bağlı çalışırlar. Emniyet müdürlüklerinde çok sayıda birim ve departman bulunur. Kişiler polis memuru olarak göreve başlayıp sonra birimlere atanırlar. Polisliğe dair detaylı bilgi için yazımızı okuyabilirsiniz. Polis Nasıl Olunur? Polis olmak isteyen kişiler bazı sınavları geçmeli bazı koşulları sağlamalıdır. İşte o koşullar: Erkekler için en az 1.67, kadınlar için 1.62 boyunda olmak,

Kilo boy indeksi 18.00 ile 27.00 arasında olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak ve 30 yaşından gün almamış olmak,

Sağlık yönetmeliği şartlarını sağlamak,

Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmak,

Alkol, uyuşturucu vb. maddelere bağımlı olmamak, bunlarla ilgili tedavi görüyor olmamak,

Hiçbir siyasi parti ya da yan kuruluşuna üye olmamak, üyelik varsa sonlandığını belgelemek,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Güvenlik ve arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almak,

Erkek aday için intibak sürecine girdiği andan itibaren silah altında bulunmamak,

Silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya dair engele sahip olmamaktır. Polis olmakla ilgili bütün şartları sağlayan kişiler için iki yöntem bulunur. Bunlar: Lise mezunları için PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) sınavlarına girmek.

Üniversite mezunları için ise POMEM sınavlarına girmek. Polislik sınavlarına girenlerin başarı sıralamaları ise şu şekilde oluşturulur: Gerekli sınav puanının yüzde yirmi beşi

Fiziki yeterlilik sınavının yüzde yirmi beşi

Mülakatın da yüzde ellisi esas alınır. Lise Mezunları Nasıl Polis Olur? PMYO Sınavı İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? Açık ya da normal öğretim yapan liselerden mezunsanız, 18 yaşınızı doldurduysanız ve henüz 26 yaşınızdan gün almadıysanız PMYO sınavı için bazı koşulları sağlıyorsunuz demektir. Bir diğer koşul ise TYT'den en az 250,000 ham puan almış olmak. Bu puanlamalar yıl yıl değişebilir. Sınav başvuruları temmuz ağustos gibi başlar. Başvuru polis akademisinin kendi sitesinden yapılır. Bütün koşulları sağlayan adaylar fiziki yeterlilik sınavına ve mülakata çağrılırlar. PMYO sınavları ile her yıl 2500 aday Polis Meslek Yüksek Okulu'na girmektedir. Bu okul adaylara iki yıl yatılı eğitim vermektedir.

Lisans Mezunu Polis Nasıl Olunur? KPSS ile Polis Nasıl Olunur? Lisans mezunları polis olmak için POMEM sınavına girmelidir. Kişinin POMEM sınavına girebilmesi için KPSS'de P3 puan türünden en az 60 alması gerekir. Fakat bu puanlar her yıl değişebilir. POMEM sınavları yılda bir ya da iki kere yapılır. Bu sınava başvuru yapmak için 18 yaşını doldurmuş ve sınavın yapıldığı yıl itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak gerekir. Gerekli koşulları sağlayanlar fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat için çağrılırlar. Seçilenler POMEMde 5-6 ay yatılı eğitim görür, bazen bu süre 9 aya çıkabilir. Ön Lisans Mezunları Nasıl Polis Olur? Ön lisans mezunları da POMEM sınavına girmelidir. POMEM sınavına girebilmesi için KPSS'de P93 puan türünden en az 65 almış olmaları gerekir. Sınava 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşına girmemiş kişiler başvurabilir. Şartları sağlayanlar fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat için çağrılır, seçilenler eğitime başlar. Yunus Polis Nasıl Olunur? Yunus olmanın bazı şartları vardır. İşte o şartlar: Polis okulundan mezun olmuş olmak

Motosikletli polis timinde olmaya istekli olmak

Erkek için 1.75, kadın için 1.70 boya sahip olmak

28 yaşını doldurmamış olmak

Sağlık açısından engeli olmamak

Motosiklet kullanmak için fiziki yeterliliğe sahip olmak şeklindedir. Sivil Polis Nasıl Olunur? Sivil polis olmak için polis okulunda okumanız ya da hali hazırda polis memuru olmanız gerekir. Polis okulunda okuyan biri birimlerin yaptığı mülakatlarla sivil polis olabilir. Polis memuru iseniz amirinizin referansı ve birim içi sınavlarla sivil polis olabilirsiniz.

Narkotik Polis Nasıl Olunur? Narkotik polis olmak için belli şartlar yoktur. Gönüllülük ve fedakarlık esastır. Sivil polislikte olduğu gibi okula gelen birimlerin mülakatları ile yahut polis memuru olduktan sonra belli sınav ya da referanslarla narkotik polisi olunabilir. Polis Özel Harekat Nasıl Olunur? Yukarıdaki sınavlar haricinde Polis Akademisi, Polis Özel Harekat için ayrı bir sınav açar. Bu sınava lise ve üniversite mezunları başvurabilir. PÖH için lise mezunları KPSS P94 puan türünde en az 65, ön lisans mezunları P93 puan türünde en az 65, lisans mezunları ise P3 puan türünde en az 60 almalıdır. Polis olma şartları ile aynı şartlara sahip olan PÖH alımlarına 18 ile 28 yaş arasındaysanız başvuru yapabilirsiniz. Uygun koşulları sağlayan kişiler fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına çağrılır. Asayiş Polis Nasıl Olunur? Polis okullarından mezun olduktan sonra belli birimlerde çalışılır. Meslekte tecrübe edindikten sonra amirleri de referans olursa kişi asayiş şubeye geçebilir. Bu konu ile ilgili belli bir sınav ya da şart yoktur. Siber Polis Nasıl Olunur? Polis okullarından mezun olduktan sonra belli birimlere atama yapılır. Siber suçlarla mücadele birimi bazen alım yapmaktadır. Alım için başvuru yapıp siber suçlar ve bilişim konusunda yeteneğinizi kanıtlarsanız önce şubede sonra daire başkanlığında çalışabilirsiniz.