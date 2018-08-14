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Polis Rihanna'nın evine helikopterle geldi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.08.2018 15:15 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın Los Angeles'taki evinde güvenlik alarmı çalınca polisler, hemen güzel yıldızın adresine ulaştı. Ekiplerin temkinli davranma sebebiyse daha önce saplantılı bir hayranının, Rihanna'nın evine girip evde bir gece geçirmesiydi.

Polis Rihanna'nın evine helikopterle geldi!

Rihanna’nın evinde alarm çalınca polis seferber oldu. Dün 30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının Los Angeles’taki evinin güvenlik alarmı devreye girdi. Güvenlik alarmının devreye girmesiyle birlikte bir polis helikopteri ve pek çok polis aracı ünlü şarkıcının evine ulaştı.

TMZ’nin haberine göre, Rihanna, alarm çaldığında evde yoktu. Ünlü şarkıcı İngiltere’nin başkenti Londra’da bir gece kulübünde eğleniyordu. Alarmla birlikte polisin Rihanna’nın evinin etrafında güvenlik önlemi alması, ünlü şarkıcının daha önce evinin etrafında onu gözetleyen bir tacizciyi akıllara getirdi.

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Mayıs ayında Rihanna’nın saplantılı hayranı, ünlü şarkıcı evde yokken malikanesine gizlice girip burada 12 saat geçirmişti. Haneye tecavüz, hırsızlık, mala zarar verme, polise direnme suçlarından tutuklanan Eduardo Leon isimli 27 yaşındaki hayranı, polislere, “Rihanna ile birlikteyiz. Az önce seviştik” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
rihanna EVİ polis taciz

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