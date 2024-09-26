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  4. Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Yunus Emre Geçti'nin görüntüleri ortaya çıktı

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Yunus Emre Geçti'nin görüntüleri ortaya çıktı

26.09.2024 15:44
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Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
26.09.2024 15:44
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı, hırsızlık suçuyla aranan 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti şehit etmişti. Geçti, polisi şehit etmeden 3 önce motosiklet çalarken güvenlik kamera kayıtlarına yakalandı. Güvenlik kamerasına hırsızlık yaparken yakalanan Geçti’nin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti (19) polis merkezinden kaçmış, görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü. Şüpheli Yunus Emre Geçti, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanmış ve bu sırada arbede çıkmıştı.

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Zanlının polisin silahını alarak ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. (43) yaralanmıştı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

MOTOSİKLET ÇALDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

27 yaşındaki Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin saldırıdan 3 gün önce yaptığı motosiklet hırsızlığının görüntüleri güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülerde Geçti, motosiklet kendisininmiş gibi kaldırımdan trafik akışına katılmak için beklediği ve ardından yola çıktığı anbean kaydedildi.

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YUNUS EMRE GEÇTİ'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polisi şehit ettikten sonra gözaltına alınan Geçti, "Hırsızlık konusuyla ilgili bize teşhis yaptırdılar. Yanımda arkadaşım vardı, ifadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana 'Bekleyeceksin' dediler. Ben sonra annemin çığlık sesini duydum. Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı"diye ifade etti.

ANNESİNE YARDIM ETMEK İÇİN KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ

Geçti, annesine yardım etmek için karakoldan kaçtığını oradan çıktığını iddia ederek, şunları söyledi
"İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim. Eve doğru normal minibüsle gittim. Eski vergi dairesi üzerinde hasımlarıma denk geldim. Bana saldırdılar. Bana saldırıp cebimden telefon ve paramı aldılar. Beni gasbettiler. O esnada oraya sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin 'vuruldum' çığlığını duydum. Orada bir varil vardı, oradan silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım, evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum."

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‘‘SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM, KASTEN SUÇ İŞLEMEDİM’’

Karşında kadın olduğunun farkına varmadığını iddia eden Geçti, "Diğerlerini de ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım, yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim" dedi.

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şehit polis Yunus Emre Geçti Şeyda Yılmaz
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