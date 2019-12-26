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  4. Polisin kafasında şişe kırmıştı! Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı

Polisin kafasında şişe kırmıştı! Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 09:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde polisin kafasında şişe kırdığı iddia edilen 2018 Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'nın mahkemesi görüldü. Kılıçcı, ''Kimseye kesinlikle vurmadım.'' diyerek inkar etti.

Polisin kafasında şişe kırmıştı! Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı

2018 yılında Survivor'da kavgalarıyla gündeme gelen milli boksör Adem Kılıçcı, hakim karşısına çıktı. İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Adem Kılıçcı, Metin Sinanoğlu, Fikri Can Saral ve Mehmet Aziz Saral katıldı. Sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

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Duruşmada, sanık Adem Kılıçcı, kendisini şu sözlerle savundu:

Tesadüfen oradaydım: -"Şikayetçi Murat C.yi tanımıyorum. Biz sanıklardan Fikri Saral'la tanışıyoruz, kendisinin kuzenine boks eğitimi veriyorum. Sporcuyum. İddianameyi görünce şaşırdım. Olay gecesi kavganın olduğu yerde tesadüfen bulunuyordum.''

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'VURACAK OLSAM ŞİŞE ALIP VURMAM'

''Kavga anında da başlangıcından sonuna kadar yoktum. Bir kavga olduğunu gördüm ama kimseye kesinlikle vurmadım. Ben ortamı sakinleştirmeye çalıştım. 20 yıl spor yaptım. Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında ödül almış birisiyim. Birisine vuracak olsam elime şişe alıp vurmam.''

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'AİLEM ÇOK ÜZÜLDÜ'

''Aynı zamanda 2017 yılında öğretmenlik yaptım. Hakkımda yalan haberler yapıldı. Bu haberlerin ardından hem ben hem de ailem çok üzüldü. Devletimin polisine memuruna kesinlikle vurmam.''

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'BENİ SUÇLADILAR'

'Ülkeme faydalı bir insan olduğumu düşünüyorum. Sırf tanınan bir insan olduğumdan dolayı beni suçladılar. Sadece olay yerinde olduğum için sanık durumuna düştüm."

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Sanıklardan Fikri Can Saral ise savunmasında şunları söyledi:

'KENDİMİ SAVUNDUM'

"Murat C.'yi tanımıyorum. Söz konusu mekana eğlenme amaçlı gitmiştik. Müşterinin yanında bayan olup olmadığını bilmiyorum. Kimseye vurmadım. Müşteki bana vurmaya başlayınca kendimi savundum. Ben lavaboya gitmek için yolda kendisinden müsaade istedim.''

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'KÜFRETTİ, VURDU'

''Bir anda bana sen kimsin bana dokunuyorsun diyerek saldırgan tavırlar sergileyerek küfretti ve vurmaya başladı. Daha sonra güvenlikler beni dışarı çıkardı."

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Sanıklardan Metin Sinanoğlu ve Mehmet Aziz Saral da savunmalarında, suçlamaları reddetti.

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Duruşmada, olayda darp edilen Murat C.'nin yanında bulunan arkadaşı Özge A. dinlendi. Özge A. olayı şu ifadelerle anlattı:

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'İFADESİNİ DEĞİŞTİRMİŞ'

"Mekana Murat C. isimli polis memuruyla gittim. Mekanda bir anda kavga çıktı. Ben kimin kime vurduğunu görmedim. Poliste verdiğim ifademi sabaha karşı 5'te verdim. Uyandığımda, Murat C.'ye benim ifademin bu olmadığını söyledim. Murat C. Bana, 'Git doğru ifadeni söyle' dedi. Olaya ilişkin görgüm bu kadardır."

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Mahkeme, bir sonraki duruşmada sanık ve avukatlara esas hakkında savunmalarını yapabilmeleri için ertelendi.

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HAPİS İSTEMİ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Adem Kılıçcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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