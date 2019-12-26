Polisin kafasında şişe kırmıştı! Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı

2018 yılında Survivor'da kavgalarıyla gündeme gelen milli boksör Adem Kılıçcı, hakim karşısına çıktı. İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Adem Kılıçcı, Metin Sinanoğlu, Fikri Can Saral ve Mehmet Aziz Saral katıldı. Sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, sanık Adem Kılıçcı, kendisini şu sözlerle savundu:

Tesadüfen oradaydım: -"Şikayetçi Murat C.yi tanımıyorum. Biz sanıklardan Fikri Saral'la tanışıyoruz, kendisinin kuzenine boks eğitimi veriyorum. Sporcuyum. İddianameyi görünce şaşırdım. Olay gecesi kavganın olduğu yerde tesadüfen bulunuyordum.''

'VURACAK OLSAM ŞİŞE ALIP VURMAM'

''Kavga anında da başlangıcından sonuna kadar yoktum. Bir kavga olduğunu gördüm ama kimseye kesinlikle vurmadım. Ben ortamı sakinleştirmeye çalıştım. 20 yıl spor yaptım. Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında ödül almış birisiyim. Birisine vuracak olsam elime şişe alıp vurmam.''

'AİLEM ÇOK ÜZÜLDÜ'

''Aynı zamanda 2017 yılında öğretmenlik yaptım. Hakkımda yalan haberler yapıldı. Bu haberlerin ardından hem ben hem de ailem çok üzüldü. Devletimin polisine memuruna kesinlikle vurmam.''