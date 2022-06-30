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  4. Polisler durdurunca fark etti! Çarpıp ölümüne neden olduğu motosikletlinin cansız bedeniyle 2 kilometre seyahat etti

Polisler durdurunca fark etti! Çarpıp ölümüne neden olduğu motosikletlinin cansız bedeniyle 2 kilometre seyahat etti

30.06.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya'da yaşlı bir sürücü, bir kavşakta çarptığı bir motosikletçinin arabasının çatısında duran cesediyle araba sürdüğünü fark ettiği anlar videoya kaydedildi. Motosiklet sürücüsünün ölümüne ilişkin araştırma sürerken, yaşlı kadın da hafif yaralanma nedeniyle hastanede tedavi edildi.

23 Haziran sabahı saat 9:50 sularında Malezya'nın Selangor eyaletindeki Kuala Selangor kasabası yakınlarındaki bir kavşakta 67 yaşındaki bir araç sürücüsü, 26 yaşındaki bir motosiklet sürücüsüne çarptı. Yaşlı kadın, motosikletlinin cesediyle yola devam ettiğini insanlar onu durdurunca anladı.

CESETLE TAM 2 KİLOMETRE

İnternette viral hale gelen rahatsız edici görüntülerde, yaşlı vatandaşın ilgili görgü tanıkları tarafından yakalanmadan önce çatısındaki adamla yaklaşık 2 kilometre seyahat ettiğini fark ettiği görüldü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ

kaza

Bir polis sözcüsü yerel basına, sürücünün kavşakta duramadığını ve motosikletçinin aracın yan tarafına çarpmasına neden olduğunu söyledi. Kuala Selangor polis şefi Ramli Kasa, kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün arabanın çatısına savrulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

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TEDAVİ GÖRDÜ

Motosikletçinin cesedi otopsi yapılmak üzere yakındaki bir hastaneye götürüldü ve diyabet, böbrek sorunları ve yüksek tansiyon gibi çeşitli ciddi tıbbi rahatsızlıkları olduğu bildirilen yaşlı kadın, belindeki hafif yaralanmalardan dolayı tedavi edildi.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Aile üyeleri, genç adamın kaza esnasında erkek kardeşi ve bazı arkadaşlarıyla birlikte motosiklet sürdüğünü açıkladı. Genç sürücünün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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trafik kazası
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