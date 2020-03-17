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Polislere tüküren o insanlara Sinem Uslu’dan sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 17:47 | Son Güncelleme

Oyuncu Sinem Uslu, umreden geldikten sonra Konya'da karantinaya alınan ve yurttan kaçmaya çalışırken polislere tüküren hacılara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Polislere tüküren o insanlara Sinem Uslu’dan sert tepki

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı bazı yurtlar, Umre’den dönen vatandaşlar için boşaltıldı. Corona virüsü taşıma riski bulunan yolcular bu yurtlara yerleştirildi. Ancak, Konya’da yaşanılanlar sosyal medyaya damga vurdu. Bir grup insanın karantinadan kaçmak için polislerle mücadele ettiği görüldü.

‘TÜRK POLİSİNE YAPILACAK BU HAKARET UNUTULMAZ’

Bu sırada birkaç kişinin polislere tükürdüğü de görüntülendi. Ünlü oyuncu Sinem Uslu, yaşanılanlara Instagram hesabından tepki gösterdi:

“Sen kimin yüzüne tükürüyorsun bir bak bakalım… Umreden dönen Hacı Amcalarımız ve teyzelerimiz… Allah kabul etsin, Allah kabul eder bağışlayıcıdır da, kulu kabul eder mi bu yaptıklarınızı bilemedim, evlatlarımızın kaldığı yurtlara yerleştirildiniz daha birinci gün ‘buraya köpek bağlasan durmaz’ diye sosyal medyadan canlı yayın başlattınız, çocuklarımızın kaldığı yerleri hakir gördünüz, 4. günde görevi sadece sizin güvenliğinizi sağlamak olan polis memurlarının yüzlerine tükürdünüz hastalık varsa onlara da bulaşsın diye… Ama emin olun hastalık bile kendi halkından, yüzüne tükürük yemekten daha fazla acıtmazdı kalplerini… Kırmazdı onurlarını… Virüs 14 günde öyle yada böyle geçer, gider, unutulur da Türk polisine en son yapılacak bu hakaret hayat boyu unutulmaz. Yazıklar olsun… Umreye gitmişsiniz ama kalpleriniz boş dönmüşsünüz…”

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sinem uslu, instagram,

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