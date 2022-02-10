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Polisten kaçarken açılan ateş sonucu ölen Yağmur'un annesinden kahreden sözler: Elimde saçı kaldı, her yerinden kan geliyordu

10.02.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Serhat Kaya (22) ile polis arasında yaşanan kovalamacada polisin açtığı ateş sonucu aynı araçtaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetti. Yağmur Alparslan'ın acılı annesi “Benim kızım geri gelemeyecek. Onlar cezasını alıp çıkacaklar. Ben bunu affetmeyeceğim. Kızımın saçı kaldı. Ne yapabilirim. Nasıl katlanacağım? Kızımın her yerinden kan geliyordu” şeklinde konuştu.

Polisten kaçarken açılan ateş sonucu ölen Yağmur'un annesinden kahreden sözler: Elimde saçı kaldı, her yerinden kan geliyordu

İstanbul Bakırköy’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Serhat Kaya (22) isimli sürücü 20 dakika boyunca polis ekiplerinden kaçtı. Ters yöne girerek araçlara çarpan sürücünün elinde silah gören ekipler araca yönelik ateş açtı. Açılan ateş sonucu 4 kurşun isabet eden 15 yaşındaki Yağmur Alparslan (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Kaya, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kaçan sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerin ardından 15 yaşındaki Yağmur Alparslan’ın cenazesi İBB Mezarlık Daire Başkanlığı Kozlu Gasilhanesi’ne getirildi. Cenazelerini almak için gasilhaneye gelen Alparslan ailesi, araç sürücüsü Serhat Kaya’ya tepki göstererek polislerin cezalandırılmasını istedi.

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''KİMSEYE KÖTÜLÜĞÜ YOKTU''

Kızının ölümü hakkında konuşan baba Coşkun Alparslan, “Sonu nereye kadar varırsa gideceğim. Yağmur çok güzel, herkese iyilik yapan bir kızdı. Kediyi yolda görse alır getirirdi. Kimseye kötülüğü yoktu. Kendi halinde bir kızdı. Böyle bir olayı tasvip etmiyorum. Ne cezası varsa çekecek. Sonuna kadar gideceğim” dedi.

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''SANKİ İÇİNE DOĞMUŞ''

Kızıyla son görüşmesinden söz eden anne Alparslan, “O gün benimle konuştu. ‘Anne biraz konuşalım mı?’ dedi. ‘Tamam kızım’ dedim. Karanlıktan çok korkuyordu. Benimle yattı. Gülümsedi. Beni çok öptü. Sanki çocuğun içine doğmuş. ‘Gel kızım, yat’ dedim. ‘Film izleyelim mi?’ dedi. Geç oldu dedim. Ben yattım. O telefonla oynuyordu. Sonra bana, ‘Arkadaşımın kızına bakmaya gideceğim, beni kaldırır mısın?’ dedi. ‘Tamam kızım’ dedi. Sonra bunu kimse aramadı. ‘Bir tane kız gelecek’ dedi. Küpe takıyordu. Para alacağını söyledi. 100 TL aldı. Çok mutlu olmuştu. ‘Ne yapacaksın?’ dedim. Tayt ile tişört alacağını söyledi” dedi.

''KIZIM GİTME DEDİM''

Evden çıkarken kızının mutlu olmadığını dile getiren Alparslan, “Normalde sevinçli bir kızdı. Hiç dışarı çıkası yoktu. Kızım gitme dedim. 1 saat dolaşıp geleceğini söyledi. Saat 13.30’da aradım. Ne yapıyorsun? Dedim. ‘Anne dolaşıyorum’ dedi. ‘Erken geleceğim’ dedi. 14.30’da aradım, 15.00’da aradım. Cevap vermedi. 21.00’a kadar aradım. Meğer benim kızım saat 15.00’de ölmüş” dedi.

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''İDAMINI İSTİYORUM''

Serhat Kaya’da davacı olacağını söyleyen anne Alparslan, “Onun da idamını istiyorum. O çocuğun yaşı büyük, benim kızım ise daha ufak. Ne hakla benim kızımı arabayla gezdiriyor? Ölene kadar ondan da şikayetçiyim. Gerekirse kendi ellerimle onu öldüreceğim"dedi.

''ELİMDE KIZIMIN SAÇI KALDI''

Elinde kızının saçıyla gasilhanede bekleyen anne Alparslan, “Benim kızım geri gelemeyecek. Onlar cezasını alıp çıkacaklar. Ben bunu affetmeyeceğim. Kızımın saçı kaldı. Ne yapabilirim. Nasıl katlanacağım? Kızımın her yerinden kan geliyordu” diye konuştu.

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(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bakırköy
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