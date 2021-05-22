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  4. Polisten kaçarken çarpmıştı! Kazada bacağı kopan bekçiden acı haber geldi

Polisten kaçarken çarpmıştı! Kazada bacağı kopan bekçiden acı haber geldi

22.05.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı iki bekçiden, Kansu Turan tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Polisten kaçarken çarpmıştı! Kazada bacağı kopan bekçiden acı haber geldi

Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında yaşandı. Bağcılar'da alkollü olan bir kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis, Önder Çınar'ın kullandığı otomobili durdurmak istedi. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, kaçtı. Bir süre polisten kaçmaya devam eden şüpheli, Küçükçekmece istikametine doğru aşırı süratli şekilde ilerledi. Şüpheli, 2. Hürriyet Caddesi'ne geldiği sırada denetim yapan gece bekçilerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle denetim noktasındaki 2 bekçi yola savruldu. Bekçilerden Kansu Turan'ın diz altından sol bacağı koparken, Kadir Aykutluğ'un çeşitli yerlerinde kesikler ve yırtıklar oluştu. Sürücünün kaçtığı otomobil ise caddedeki aydınlatma direğine de çarparak yaklaşık 200 metre sonra durdu. Polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 bekçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan sürücü Önder Çınar'ı (38) kaza sonrası gözaltına aldı. Şüpheli sürücü, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası gözaltına alınan Çınar'ın alkollü olduğu ileri sürüldü.

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HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan bekçilerden Kansu Turan yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Diğer bekçi Kadir Aykutluğ'un tedavisine devam ediliyor.

(DHA)

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trafik kazası bekçi Küçükçekmece
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