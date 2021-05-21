HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denetimden kaçan sürücü, otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

Denetimden kaçan sürücü, otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

21.05.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da polisin, 'dur' ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü, kaçışını sürdürdüğü sırada Küçükçekmece'de denetim yapan gece bekçilerine çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 bekçiden birisinin bacağı koptu, diğer bekçi ise yaralandı. Şüpheli sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Denetimden kaçan sürücü, otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında yaşandı. Bağcılar'da devriye gezen polis ekipleri, Ö. Ç.'nin kullandığı otomobilden şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, kaçtı. Bir süre polisten kaçmaya devam eden şüpheli, Küçükçekmece istikametine doğru aşırı süratli şekilde ilerledi. Sürücü, 2. Hürriyet Caddesi'ne geldiği sırada denetim yapan gece bekçilerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle denetim noktasındaki 2 bekçi yola savruldu. Kaçan otomobil ise caddedeki aydınlatma direğine de çarparak yaklaşık 200 metre sonra durdu. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir bekçinin bacağının dizden koparak ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralı 2 bekçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kaçan sürücü Önder Çınar'ı kaza sonrası gözaltına aldı. Şüpheli sürücü, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası gözaltına alınan Çınar'ın alkollü olduğu ileri sürüldü.

5dedc7f2ad816cc1aaa614334b375fbf

MESLEKTAŞLARI OLAY YERİNE KOŞTU

Öte yandan, meslektaşlarının yaralandığını haberini alan polis ve bekçiler de olay yerine koştu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, caddeyi trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. İncelemelerin tamamlanması sonucu, kazaya karışan otomobil kaldırıldı, yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6e2bcf66-80e0-4029-b844-7d0dac9a21a1

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'deCumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası bekçi polis

En Çok Okunan Haberler

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma personeli açığa alındı

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma personeli açığa alındı

Son Dakika: Hamas ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı

Son Dakika: Hamas ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

İzmir'de peş peşe depremler

İzmir'de peş peşe depremler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.