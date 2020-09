Politik gerilim severlerin vazgeçemediği dizi: Homeland konusu

Homeland, yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir seyirci kitlesine sahip oldu. Dizi, kısa bir süre içinde Netflix Türkiye'de de yayınlandı. Böylece tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça sevilen Homeland Netflix ekranlarından da izlenebilir hale geldi. 7. sezonun sonunda 8. sezona dair fazlaca tahmin yürütülmüştü. Bunlardan ilki, 8. sezonda dizinin final yapacağına yönelikti. Homeland konusu ve işlediği olaylarla yine gündeme damga vurarak 8. sezonuyla final yaparak tahminleri doğru çıkardı. Homeland'in başrollerinde Claire Danes, Mandy Patinkin, Damian Lewis gibi birçok önemli oyuncu yer alıyordu. Claire Danes, dizide bipolar kişilik bozukluğu hastalığı olan bir CIA ajanı olan Carrie Mathison karakterine bürünürken; Damian Lewis ise bir ABD askeri olan Nicholas Brody karakterini canlandırıyordu. Homeland Dizisi Konusu Homeland nasıl bir dizi? Homeland dizisinin konusu ne? Dizinin akışı nasıl ilerliyor? Homeland vatan konusunu nasıl işliyor? Bunlar diziyi izlemeden önce araştırmaya başlayanların zihninde canlanan sorulardan sadece birkaçı. Genel olarak özetlemek gerekirse; Homeland, CIA ve El-Kaide arasında geçen bir savaşı anlatıyor. Dizi, Irak'ta kaybolduktan sonra ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönen Scott Brody ve onun sıra dışı hikayesiyle başlıyor. Brody, memleketine döndükten sonra başka bir ajan tarafından şüpheli olarak görülüyor. Onun, El-Kaide üyesi olduğuna dair bazı iddialar ortaya atılıyor. Bu iddiaların sahibi ise Carrie Mathison. Mathison, El-Kaide'nin bir saldırı düzenleyeceğine dair şüphelerini ortaya koyarak olayları fazlasıyla karıştırıyor. Tüm bu olayların arka planında ise, iki kişi arasında geçen manik-depresif bir aşk hikayesi de gözden kaçmıyor.

Olayların çözülmesi, suçlamaların kaldırılması, şüphelerin temizlenmesi şeklinde ilerleyen Homeland konusu itibarıyla uzun soluklu bir gerilim ve polisiye hikayesini ortaya çıkarıyor. Dizinin ilerleyen zamanlarında ise, Afganistan'da El-Kaide'ye esir düşmüş bir Amerikan çavuşu olan Nicholas Brody, olaylara farklı bir pencereden bakarak diziye dahil oluyor. Bu çavuş, kendi ana vatanına düşman olmasıyla diziyi farklı boyuta taşıyan bir karakter. İzleyicilerin dikkatine! Homeland yorum sitelerinde fazlaca konuşulan diziler arasında yer alıyor. Yapılan yorumlara göre dizinin, dikkatli bir şekilde seyredilmesi gerekiyor. Aynı zamanda, ön yargılardan sıyrılarak her iki tarafın da objektif bir şekilde gözlemlenmesi gerekiyor. Çünkü iki farklı örgütün olduğu dizide taraf tutmak ve bir tarafı daha haklı görmek oldukça kolay. Ancak yine yorumlara göre, dizi zaten bu objektif havayı yeterinde koruyor. Gelin, biraz da oyuncuların özelliklerini inceleyelim. Homeland Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Carrie Mathison (Claire Danes) Claire Danes'in canlandırdığı Carrie, bir CIA ajanıydı. Memleketi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönen bir askerin El-Kaide ajanı olduğunu düşünüyordu. Bu konu üzerine derin araştırmalar yaparak delil toplamaya çalıştı. Bir taraftan askeri işlerle uğraşırken bir taraftan da psikolojik rahatsızlığı onu sıkıştırıyordu. Carrie, bipolar kişilik bozukluğu hastalığına sahipti.

Üç Emmy ödülü, dört Altın Küre ödülüne sahip olan Danes, 1979 yılında Amerika'da doğdu. Başarılı oyuncu, oyunculuk kariyerine başladığından beri çeşitli rollerde görev aldı. Bunlardan en başarılı olanlar; Law And Order, Lifestories: Families in Crisis, Temple Grandin gibi dizilerdi. Homeland ise Danes'in kendisini tüm dünyaya tanıttığı dizi olarak önemli bir yere sahip oldu. Nicholas Brody (Damian Lewis) Brody, bir kongre üyesiydi ve sekiz sene El-Kaide tarafından esir tutulmuştu. Sonra ise, Delta Force tarafından kurtarıldı. Asıl olarak Amerikan topçu çavuşuydu. Brody, kurtarıldıktan sonra memleketi Amerika'ya döndü. Savaş kahramanı olarak herkesin kalbine girmeyi başardığı sırada hakkında yapılan bazı iddialar ortaya çıktı. Bir CIA ajanı olan Brody'nin El-Kaide ajanı olduğu ve saldırı düzenlediği düşünülüyordu. Amerika'nın terörle mücadele için görevli olan devlet kurumu Homeland Security de işin içine girdi. Böylece işler karışarak olaylar silsilesi başlamış oldu. Nicholas Brody karakterine can veren Damian Lewis, 1971 yılında İngiltere'nin Londra şehrinde dünyaya geldi. Uzun yıllar boyunca oyunculuk kariyerine yatırım yaparak başarılı projelerde yer aldı. Aynı zamanda film yapımcısı da olan oyuncu, The Forsyte Saga, Life, Band of Brothers gibi dizilerde oynadı. 2011 yılında Homeland'de oynadıktan sonra 2016 yılında Billions dizisinde Bobby Axelrod karakterini canlandırdı.

Saul Berenson (Mandy Patinkin) Berenson, Carrie'nin mentörüydü. Carrie ile yaşadığı iş ilişkisi ve onunla birlikte yaptığı Orta Doğu projeleri neticesinde dizide önemli bir karakter oldu. Mendy Patinkin, Amerikan bir oyuncu ve şarkıcıdır. Oyunculuğa başladığı günden itibaren çeşitli rollerde yer almış olan oyuncu, The Princes Bride filmindeki İnigo Montoya'yı canlandırmasıyla ün kazandı. Pertinkin; Law and Order, Criminal Minds, Three Rivers gibi dizilerden sonra Homeland oyuncuları arasına girerek Saul Berenson karakterine büründü. Homeland dizisinden sonra da çeşitli film ve dizilerde izleyicilerin karşısına çıktı. Jessica Brody (Morena Baccarin) Nicholas Brody'nin eşi olan Jessica Brody, uzun yıllar rehin olan kocasının hayatını kaybettiğini düşünerek hayatında temiz bir sayfa açmıştı. Mike adında bir adamla birlikte olan Jessica, Nicholas'ın dönüşünden sonra bazı sorunlar yaşayacaktı. Morena Baccarin, 1979 yılında doğmuş Amerikalı bir oyuncudur. Homeland dizisine kadar birçok dizide rol aldı. Bunun yanı sıra, Homeland'den sonra da The Good Wife, Warriors, The Flash, The Red Tend ve Gotham dizilerinde çeşitli karakterleri canlandırdı.

David Estes (David Harewood) CIA'in terörle mücadele bölümünün müdürüydü. Aynı zamanda Carrie'nin patronu olan Estes'in geçmişte Carrie ile birlikte yaşadığı cinsel birliktelik sebebiyle olaylar karıştı. David Estes karakterine can veren David Harewood, İngiliz oyuncu ve sunucudur. 1965 yılında dünyaya gelen Harewood; Foxcrime dizileri arasında yer alan Homeland dizisinden sonra da Third Person, Free in Deed, Spooks: The Greater Good, Grimsby ve Tulip Fever dizilerinde rol aldı. Mike Faber (Diego Klattenhoff) Faber, Amerikan birliğinde deniz komutanıydı. Brody'nin en iyi arkadaşıydı. Hayatını kaybettiğini düşünerek Brody'nin eşi Jessica ile ilişkiye başlamıştı. Dolayısıyla Brody'nin geri dönüşü Faber'in penceresinden de çeşitli karışıklıklara sebep oldu. En yakın arkadaşının dönüşü üzerine Mike, Jessica ile olan ilişkisini bitirecek mi? Homeland cast arasında yer alan ve The Black List dizisi ile tanınan Klattenhoff, Kanada'lı bir aktördür. Homeland Ne Demek? 8 sezondan oluşan Homeland dizisi bu kadar sevilirken dizinin isminin kelime anlamını araştırmamak olmazdı. Homeland, İngilizce'de vatan, memleket, anayurt anlamlarına geliyor. Dizide vatan ve memleket konusu hakim olduğu için bu ismin seçildiği düşünülüyor. Dolayısıyla; dizinin politik, vatani duyguları barındıran, sürükleyici bir dizi olduğu oldukça açık.