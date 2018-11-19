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Pompa görevlisi olan Hanife konuştu: Bana burada prenses gibi davranıyorlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.11.2018 10:00 | Son Güncelleme

İzmir'inTorbalı ilçesinde yaşayan, katıldığı bir evlilik programı sonrası tanınan Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı. Hanife olay olunca canlı yayına katıldı.

Pompa görevlisi olan Hanife konuştu: Bana burada prenses gibi davranıyorlar

Katıldığı evlilik programı sayesinde Türkiye genelince tanınan Hanife Gürdal, yeni işiyle gündem olmuştu. Sosyal medya hesaplarından para kazanmasına rağmen, çalışmaktan vazgeçmeyen Hanife Gürdal, Torbalı'daki bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Gündem olan Hanife 2. Sayfa programına katıldı ve ilk kez bu konuya dair konuştu! İşte o açıklama:

"Reklam için neden böyle zor bir işte çalışayım. Zor ama çok sevdim. Herkes yattığı yerden para kazanma derdinde... Zaten burası olmasaydı fabrikaya girmeyi düşünüyordum.

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Psikolojik olarak zor bir süreçten geçtim. Şu an çok mutluyum. İstasyon sahibi benim çok sevdiğim bir abim. Yanına gidip geliyorduk bir bayan eleman almış bunu duyunca ben de beni neden almadın dedim. Elemanı işten çıkınca beni çağırdı.

BENİM GÖZÜM YÜKSEKTE DEĞİL

Benzin doldururken tanıyanlar oluyor. Genel olarak destek var. Kadın kadının destekçisi. Bir sürü yorum aldım. Bu işte evlilik teklifi almıyorum. Buna müsaade de etmem burası iş yeri iş yerinde öyle bir şey olmaz. Erkek gibisin diyenler var hayır ben kız gibiyim ve her şeyi de kız gibi yapıyorum. Kendime bir iş de kurabilirdim ama benim gözüm yüksekte değil. Ben olmak istediğim yerdeyim. Çok da mutluyum. Bana burada prenses gibi davranıyorlar."

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
iğrendim bu kadından
SENİ NEDEN PRENSES GİBİ DAVRANIYORLAR ANLAMAN İÇİN KAFANIN ÇALIŞMASI LAZIM AMA O KAFA SENDE NE GEZER
İYİ İŞTE NE VAR .BELEŞ GEÇİNEN REZİLLERE KAPAK OLMUŞ.
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