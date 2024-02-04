Poonam Pandey'in öldüğü açıklanmıştı! Bir gün sonra 'dirildi' gündeme bomba gibi düştü

Rahim ağzı kanseri sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklanan 32 yaşındaki Bollywood yıldızı Poonam Pandey sosyal medyanın gündeminde.

Pandey'nin hastalıktan ötürü yaşamını yitirdiği menajeri tarafından 1.3 milyon hayranına gönderilen bir sosyal medya mesajıyla duyuruldu. Bu olay ülke kamuoyunda şok etkisi yaratırken paylaşımda, "Bu sabah bizim için zor bir sabah. Sevgili Poonam'ımızı rahim ağzı kanseri nedeniyle kaybettiğimizi bildirmekten derin üzüntü duyuyoruz" denildi.

Çok sayıda hayranı Pandey'in ölümüyle şoke olurken bir gün sonra ise genç oyuncu ortaya çıktı.

YALAN SÖYLEDİĞİ İÇİN ÜZGÜN DEĞİLMİŞ

Pandey, ölümü hakkında yalan söylediğini ve amacının bu hastalığa karşı farkındalık yaratılması olduğunu söyledi. Pandey, yalan söylediği için üzgün olmadığını ve aksine gururlu olduğunu dile getirdi.



Hayranlarından özür dileyen Pandey, "Evet, ölümüm hakkında yalan söyledim. Aşırı, biliyorum. Ama birdenbire hepimiz rahim ağzı kanseri hakkında konuşmaya başladık, değil mi? Ölüm haberimin başarabildiklerinden gurur duyuyorum" dedi.

Pandey, "Diğer bazı kanserlerin aksine, rahim ağzı kanseri tamamen önlenebilir. Anahtar HPV aşısı ve erken teşhis testlerinde yatmaktadır. Hiç kimsenin bu hastalık yüzünden hayatını kaybetmemesini sağlayacak araçlara sahibiz. Kritik farkındalıkla birbirimizi güçlendirelim ve her kadının atması gereken adımlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayalım" dedi.





