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Popstar Bayhan: Annem küçükken gözümün önünde intihar etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.11.2018 14:14 | Son Güncelleme

14 yıl önce katıldığı Popstar yarışması ile adını duyuran Bayhan Gürhan, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Bayhan, hakkında bilinmeyenleri programda anlattı.

Popstar Bayhan: Annem küçükken gözümün önünde intihar etti

Bayhan, '2. Sayfa' programında 14 yıl önce katıldığı 'Popstar' yarışmasından sonra değişen hayatını anlattı.

"YAVAŞ YAVAŞ GERİ DÖNÜYORUM"

İşte Bayhan'ın açıklamaları:

"14 yıl önceki ‘Popstar’ yarışmasına bakınca o görüntülerde hiçbir şeyi bilmeyen bir çocuk var. Bilmediği bir dünyaya yaklaşan bir çocuk. Şarkı söylemek en büyük hayalimdir, hala şarkı söylüyorum. Çok uzun bir ara verdim. Yavaş yavaş geri dönüyorum. Yarışmanın üzerinden 14 yıl geçti. Çok dibe vuruşlarım oldu. Burada önemli olan bu yaraları sevenlerinize göstermemeniz."

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"HALA BİR DEĞİŞİMİN İÇERİSİNDEYİM"

"Her şey bir tecrübe. Her şey hayatın kendisi. Tecrübelerimizi yaşadık.Ben hayatı gezerek, keşfederek yaşamayı sevenlerdenim. Teknolojiden uzak, doğayla iç içe koyunlarla gezmek bile çok güzel. Tabiatta var olan her şeyin size bir pozitif etkisi vardır. Ben bunu meditasyon olarak gördüm. Çobanlık da öyle bir şey. Bazen bir ağaca bakarsınız, o sizi rahatlatır. Ben hala bir değişim içerisindeyim. Çıkmazlarımdan çıktım. "

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"ANNEM KÜÇÜKKEN GÖZÜMÜN ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ"

"Bir şey sakladığım yok. Bana sorulan her şeyin cevabını veririm. Engellendim demek hata olur. Biz o zaman çocuktuk, yol yordam bilmezdik. Birçok artıdan geri kaldık. İnsanları affedeli çok zaman oldu. Kendimi de affettim. Deniz Seki ile bir ödül gecesinde karşılaştık. Nasip oldu, biraz sohbet ettik ve helalleştik. Herkes kendisine yakışanı yapar. Benimle bir sorunu yok Deniz Hanım’ın. Annem küçükken gözümün önünde intihar etti. Bazı izler vardır gitmez. Ama buna rağmen ayakta kalmaya çalışıyoruz. İlaç desteği almadan. Bu insanların dünyada yaşayabileceği en büyük cennet annesiyle var olmasıdır. Baba hep eksiktir, Anne her türlü varlıkta yoklukta güzellikleri yaşatır. Annemi kaybettiğimde beş-altı yaşındaydım. Hatırlarım hala."

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