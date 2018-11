Popstar Bayhan: Annem küçükken gözümün önünde intihar etti

Bayhan, '2. Sayfa' programında 14 yıl önce katıldığı 'Popstar' yarışmasından sonra değişen hayatını anlattı.

"YAVAŞ YAVAŞ GERİ DÖNÜYORUM"

İşte Bayhan'ın açıklamaları:

"14 yıl önceki ‘Popstar’ yarışmasına bakınca o görüntülerde hiçbir şeyi bilmeyen bir çocuk var. Bilmediği bir dünyaya yaklaşan bir çocuk. Şarkı söylemek en büyük hayalimdir, hala şarkı söylüyorum. Çok uzun bir ara verdim. Yavaş yavaş geri dönüyorum. Yarışmanın üzerinden 14 yıl geçti. Çok dibe vuruşlarım oldu. Burada önemli olan bu yaraları sevenlerinize göstermemeniz."

"HALA BİR DEĞİŞİMİN İÇERİSİNDEYİM"

"Her şey bir tecrübe. Her şey hayatın kendisi. Tecrübelerimizi yaşadık.Ben hayatı gezerek, keşfederek yaşamayı sevenlerdenim. Teknolojiden uzak, doğayla iç içe koyunlarla gezmek bile çok güzel. Tabiatta var olan her şeyin size bir pozitif etkisi vardır. Ben bunu meditasyon olarak gördüm. Çobanlık da öyle bir şey. Bazen bir ağaca bakarsınız, o sizi rahatlatır. Ben hala bir değişim içerisindeyim. Çıkmazlarımdan çıktım. "