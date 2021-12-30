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"Porno rezalet" diyen Billie Eilish'e Maitland Ward yanıt verdi

30.12.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 yaşındayken şiddet dolu cinsel içerikli filmlere maruz kaldığını açıklayan Billie Eilish bu itirafıyla olay olmuştu. Billie Eilish "Bunun neden kötü olduğunu o zaman anlamamıştım. Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordum" demişti. Ünlü şarkıcıya porno yıldızı Maitland Ward tepki gösterdi.

"Porno rezalet" diyen Billie Eilish'e Maitland Ward yanıt verdi

Grammy ödüllü Billie Eilish, 11 yaşındayken şiddet dolu cinsel içerikli filmlere maruz kaldığını anlattığı açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. "Porno rezalet" diyen Billie Eilish'e yetişkin film yıldızı Maitland Ward yanıt verdi.

Ward bu konuda 'Neden 11 yaşında şiddet içeren porno izliyordu? Ona kim bakıyordu? Ebeveynleri yok muydu?' dedi. Ward aynı zamanda TMZ ile yaptığı röportajda Billie Eilish'in ailesini 'istismar' ile suçladı.

PORNO POLEMİĞİ

Ünlü yıldız açıklamasında "Ailesini suçluyor olması gerekli. Bu aslında bir istismardır. Bir çocuk o yaşta porno izlememeli" dedi.

Ekran Alıntısı

Maitland Ward konuşmasının devamında ise "Porno, insanlar için seks eğitim aracı olarak görülebilecek bir şey değil. Yetişkinler için bir eğlence ve bizim yaptığımız da bu. Ayrıca, Eilish'in porno, seks ve bu tarz şeyler hakkında böyle bir değerlendirme yapmak için çok genç olduğunu düşünüyorum" yorumunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Billie Eilish
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