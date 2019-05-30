Portakallı Hindistan cevizli kurabiye

Malzemeler:

125 gr Sana Klasik

1 adet büyük boy yumurtanın sarısı

1 su bardağı pudra şekeri

yarım su bardağı buğday nişastası

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi

Üzeri için:

1 çay bardağı hindistan cevizi

1 adet büyük boy yumurtanın beyazı

Çiğ badem

Yapılışı

Oda sıcaklığındaki Sana Klasik, yumurta sarısı, nişasta, pudra şekerini portakal kabuğu rendesiyle birlikte yoğurma kabına alın ve karıştırın.

1,5 su bardağı unu, vanillin ve kabartma tozunu da ekleyerek yoğurun. Kalan unu azar azar ilave ederek pürüzsüz bir hamur oluncaya kadar yoğurun.

Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın önce yumurta akına sonra hindistan cevizine bulayın ve 3-4 cm aralıklarla tepsiye dizin.

Ortalarına birer adet badem batırın ve180 dereceye ayarladığınız fırında 12-15 dakika, kurabiyeler hafifçe kızarıncaya kadar pişirin.

Soğuyunca tepsiden alarak servis yapın.

Videolu anlatım:

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