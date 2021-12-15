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Portekiz, Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi oldu

15.12.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'le eşleşti. Ay Yıldızlılar rakibiyle 24 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Türkiye, Portekiz'i elemesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Portekiz, Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'le eşleşti. Ay Yıldızlılar rakibiyle 24 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye, Portekiz'i elemesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off yarı final turundaki diğer eşleşmeler ise şöyle:

  • İskoçya-Ukrayna
  • Galler-Avusturya
  • Rusya-Polonya
  • İsveç-Çek Cumhuriyeti

İskoçya-Ukrayna eşlemesinin galibi, Galler-Avusturya eşleşmesinin galibiyle; Rusya-Polonya eşlemesinin galibi de, İsveç-Çek Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off final maçları ise Galler-Avusturya, Rusya-Polonya ve Portekiz-Türkiye maçlarının galiplerinin sahasında oynanacak.

Kuntz: En zor yoldayız

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'larında en zor yolda olduklarını söyledi.

Stefan Kuntz, "Ancak takım olarak, ekip olarak, ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik. Bundan sonra da neler yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz."

Play-off maçları Mart ayında oynanacak

Play-off yarı final maçları 24-25 Mart, final maçları ise 28-29 Mart'ta oynanacak.

32 takımla oynanacak 2022 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 13 takım katılacak.

Eleme gruplarını ilk sırada tamamlamaı başaran 10 takım turnuvaya doğrudan gitme hakkını elde etmişti;

A Grubu'ndan Sırbistan, B Grubu'ndan İspanya, C Grubu'ndan İsviçre, D Grubu'ndan Fransa, E Grubu'ndan Belçika, F Grubu'ndan Danimarka, G Grubu'ndan Hollanda, H Grubu'ndan Hırvatistan, I Grubu'ndan İngiltere, J Grubu'ndan Almanya, 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.

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