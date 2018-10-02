Porto - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçını beIN Sports mu yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler Porto - Galatasaray maçına çevrildi. İlk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen Galatasaray, ikinci maçta Porto'ya konuk olacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar ise Porto - Galatasaray maçı beIN Sports'tan mı yayınlanacak merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcilerimizin maçlarını şifresiz olarak yayınlayan beIN Sport, Porto - Galatasaray maçını yine şifresiz olarak verecek mi merak ediliyor. Galatasaray ise Porto deplasmanından 3 puanla dönerek Avrupa'da 100. galibiyetini almak ve liderliğini korumak istiyor. Peki Porto - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında 3 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak. İlave yardımcı hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner'in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.
Porto - Galatasaray maçı yayını ile ilgili belirsizlik mevcut. Gelen son dakika haberlere göre beIN Sports'un UEFA ile görüşmelerinin devam ettiği yönünde. Fakat Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarını yayınlayan beIN Sports, sezonluk yayın için henüz anlaşma sağlayamadı. Bu yüzden Porto - Galatasaray maçı yayıncı kanalı henüz belli değil. Bu maçı yayınlayacak diğer ulusal kanallar ise şöyle; Sony LIV, K-Vision, UEFA Champions League App, Virgin TV Go, BT Sport Extra, SKY Go Italia, Sky Calcio 7, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, Optus Sport, DAZN, CBC Sport Azerbaijan, Cytavision Live, Cytavision Sports 7, O2 TV, Viaplay Denmark, Viasat Xtra 3, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, TeleClub Sport Live, Cosmote Sport 9 HD, Spíler1, TSN6 Malta, GO TV Anywhere, Polsat Sport Premium 6, IPLA, Eleven Sports 1 Portugal, BT Sport Extra
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu hafta gruptaki 2. maçı için Porto deplasmanına gidecek. İlk maçta Lokomotiv Moskova'yı yenen Galatasaray, grupta birinci sırada yer alıyor. Avrupa'daki 273. maçına çıkacak olan Galatasaray, Porto'dan 3 puanla dönerek 100. galibiyetini almayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 272 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 102 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 404 gole engel olamadı.
Porto ile Galatasaray, daha önce iki kez hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. İlk maç 1 Ağustos 2004 yılında oynandı. Porto'nun başında o yıl, ünlü teknik direktör Jose Mourinho vardı. Galatasaray'ı ise unutulmaz futbolcusu Hagi yönetiyordu. Galatasaray, bu maçtan 2-1 galip ayrıldı. 2. hazırlık maçı ise 3 Ağustos 2013 yılında oynandı. Galatasaray'ın başında Fatih Terim vardı. Galatasaray, Felipe Melo'nun penaltıdan attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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