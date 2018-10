Porto - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçını beIN Sports mu yayınlanacak?

Porto - Galatasaray maçı yayını ile ilgili belirsizlik mevcut. Gelen son dakika haberlere göre beIN Sports'un UEFA ile görüşmelerinin devam ettiği yönünde. Fakat Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarını yayınlayan beIN Sports, sezonluk yayın için henüz anlaşma sağlayamadı. Bu yüzden Porto - Galatasaray maçı yayıncı kanalı henüz belli değil. Bu maçı yayınlayacak diğer ulusal kanallar ise şöyle; Sony LIV, K-Vision, UEFA Champions League App, Virgin TV Go, BT Sport Extra, SKY Go Italia, Sky Calcio 7, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, Optus Sport, DAZN, CBC Sport Azerbaijan, Cytavision Live, Cytavision Sports 7, O2 TV, Viaplay Denmark, Viasat Xtra 3, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, TeleClub Sport Live, Cosmote Sport 9 HD, Spíler1, TSN6 Malta, GO TV Anywhere, Polsat Sport Premium 6, IPLA, Eleven Sports 1 Portugal, BT Sport Extra

GALATASARAY, PORTO KARŞISINDA 100. GALİBİYET PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu hafta gruptaki 2. maçı için Porto deplasmanına gidecek. İlk maçta Lokomotiv Moskova'yı yenen Galatasaray, grupta birinci sırada yer alıyor. Avrupa'daki 273. maçına çıkacak olan Galatasaray, Porto'dan 3 puanla dönerek 100. galibiyetini almayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 272 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 102 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 404 gole engel olamadı.