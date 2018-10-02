Porto - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçını beIN Sports mu yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler Porto - Galatasaray maçına çevrildi. İlk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen Galatasaray, ikinci maçta Porto'ya konuk olacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar ise Porto - Galatasaray maçı beIN Sports'tan mı yayınlanacak merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcilerimizin maçlarını şifresiz olarak yayınlayan beIN Sport, Porto - Galatasaray maçını yine şifresiz olarak verecek mi merak ediliyor. Galatasaray ise Porto deplasmanından 3 puanla dönerek Avrupa'da 100. galibiyetini almak ve liderliğini korumak istiyor. Peki Porto - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

PORTO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında 3 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak. İlave yardımcı hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner'in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.