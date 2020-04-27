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Pratik ve kolay lazanya tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Lezzetiyle damak çatlatan İtalyan yemeği lazanya, hemen hemen herkes tarafından sevilen bir tarif. Tadına doyum olmayan lazanya tarifi hazırlamak istiyorsanız, reçetemizi dikkatli bir şekilde okuyup, not almalısınız. İşte lezzetinden önce kokusuyla doyuran pratik lazanya tarifi ve yapılışı...

Pratik ve kolay lazanya tarifi

Klasik tariflerin yanı sıra biraz dünya mutfağı denemeye ne dersiniz? İtalyan makarnası ile hazırlanan tarifimiz küçük, büyük herkese hitap eden bir lezzet. Aşamaları biraz uzun olsa da yapılışı son derece kolay. Lazanya tarifi nasıl yapılır diyenler için detaylı bir şekilde anlattık, buyursunlar...

MALZEMELER

Bir paket lazanya
400 gram kıyma
2 adet soğan
2 adet domates
3 diş sarımsak
Bir yemek kaşığı salça
Bir adet havuç
Bir buçuk su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber

Beşamel sos için:
4 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı süt
tuz

HAZIRLANIŞI

Teflon bir tencereye sıvı yağı alın ve kıymayı kavurmaya başlayın.
Kıyma suyunu salıp çektikten sonra üzerine yemeklik doğranan soğanları ilave edin.
Soğanların da rengi dönünce minik minik doğranan sarımsakları ilave edin.
Ardından salçayı, kabuğu soyulmuş küp şeklinde doğranmış domatesleri, tuz ve karabiberi ekleyerek kavurma işlemine devam edin.
Malzemelerin hepsi harmanlanıp yumuşadıktan sonra içine yarım bardak sıcak su ekleyin.
Yaklaşık 5 dakika pişirin.
Beşamel sosu hazırlamak için teflon tavada yağı eritin.
Yağ eridikten sonra içine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
Un kavrulduktan sonra sütü ve tuzu ekleyip kıvam alana kadar çırpın.
Sos kıvam aldıktan sonra ocaktan alabilirsiniz.
Kullanacağınız fırın kabını yağlayın.
Lazanya yaprağını serin.
Üzerine beşamel sos gezdirin. Ardından kıymalı harçtan ilave edin.
Bu işlemi tüm lazanya yapraklarını dizdiğinizde tekrar edin.
Kalan beşamel sosu lazanyanın üzerine dökün.
Son olarak kaşar peyniri üzerine serpiştirin.
180 derece fırında 30 dakika pişirin. Afiyet olsun...

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