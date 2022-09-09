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Prens Harry’in eşi Meghan Markle’a benzerliğiyle popüler olmuştu! Sosyal medyada bikinili paylaşımı olay oldu

09.09.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prens Harry’in eşi Meghan Markle’a benzerliği sayesinde sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başaran ‘Sidney Vb’ kullanıcı isimli bir kadın kısa sürede geniş bir hayran kitlesine kavuştu. TikTok’tan yaptığı paylaşımlarla sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı olan Sidney Vb, son olarak ise yakın arkadaşıyla gittiği tatilinden bikinili bir pozunu paylaştı.

Prens Harry’in eşi Meghan Markle’a benzerliğiyle popüler olmuştu! Sosyal medyada bikinili paylaşımı olay oldu

Prens Harry’in eşi Meghan Markle’a benzerliğiyle bir anda popüler olmayı başaran Sidney Vb, sosyal medyadaki biyografisine ise bu durumu benimseyerek “Meghan Markle’in ikizi” yazmayı ihmal etmedi. Sussex Düşesi’ne fiziksel olarak çok benzeyen Sidney Vb. son olarak ise TikTok’tan ayna karşısında çekilen bikinili pozunu paylaşarak gündem olmayı başardı. Netflix’in Kraliyet ailesinin hayatını anlattığı The Crown’un yeni sezonunda boy göstermesine yönelik şakalar yaptığı fenomen ismin bikinili pozu olay oldu.

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AYNA POZU ÇOK KONUŞULDU

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Yakın bir arkadaşıyla gittiği tatilinden cesur bir pozu paylaşan Sidney Vb gönderisine, “İyi eğitimli bir arkadaşınla tatile gidiyorsun” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede 72 bin beğeniye ulaştı ve binlerce yorum topladı.

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Sosyal medya kullanıcıları Sidney Vb’in Düşes’e olan benzerliğindne dolayı yorum bölümüne adeta akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Gerçekten Meghan Markle’in TikTok’ta olduğunu düşündüm” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Metni okumadım bile. Meghan Markle’a ne kadar benzediğini söylemek için geldim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Meghan Markle
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