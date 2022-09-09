Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn çevresindekilere aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle dolaştı

Yaz tatilini dünyanın turistik tatil lokasyonlarında geçirmeyi tercih eden Llewellyn sosyal medyada hesabından hayranlarına yazı dolu dolu yaşatmıştı. Tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşan Llewellyn sıklıkla havuz ve deniz kenarında bikinili pozlarıyla boy gösterdi. Ancak fenomen isim bu kez bir farklılık yaptı. Bu kez siyah bikinisini giydiği gibi kendisini sokaklara attı. Bir yaya geçidinin üzerinde siyah bikinisiyle poz veren Llewellyn gönderisine, “Yoldayız bebeğim” notunu ekledi.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Dekolteli siyah bikini takımını siyah bir güneş gözlüğü ve spor ayakkabılarla tamamlayan Llewellyn çevresindekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmeden hâlâ yazın bitmediğini haykırdı.

Llewellyn’in cesur paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumların yanı sıra bazı sosyal medya kullanıcıları ise toplumsal olarak paylaşımı doğru bulmadıklarını dile getirdi.



