Prens Harry Kraliçe Elizabeth ile yaptığı gizli görüşmenin ayrıntılarını paylaştı

Gazi ve engelli bireylerin yarıştığı spor müsabakası Invictus Games’e katılan Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin, Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles ile Windsor Kalesi'nde gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Prens Harry, Kraliçe’ye yaptıkları ziyaretin ayrıntılarını ilk defa paylaştı.

"O DA GELMEK İSTERDİ"

Kraliçe ile Invictus Games hakkında konuştuklarını belirten Prens Harry, “İngiltere takımı için bir sürü mesaj gönderdi. Kraliçe'nin dediklerini takımdakilere illetim. Onu görmek harikaydı. Eminim gelebilseydi o da burada bulunmak isterdi” dedi.

Telegraph’ın haberine göre Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe’nin tahttaki 70. yılı için düzenlenen etkinliğe davet edildi. Kraliyet ailesinin gelenekselleşen balkon ziyaretinin de yer alacağı etkinlikte, çiftin artık kraliyet ailesinde resmi bir rolleri olmadığı için katılamayacağı belirtildi.

2020 yılında kraliyetten ayrılarak Kaliforniya’da hayatlarına devam eden çiftin, kraliyet ailesinin geri kalan üyeleriyle ilişkisinin ciddi bir şekilde sarsıldığı söyleniyor.

Prens Harry’nin abisi Prens William ile ilişkilerini düzeltmek için aracı kullanmak istediği ve sorunları çözmek istediği söylentiler arasında yer alıyor. Hem Kraliçe hem de babası Prens Charles ile görüşen Prens Harry’nin abisiyle de buzları eritmek istediği konuşulanlar arasında.



Prens Harry, 2021 yazında Prenses Diana için Londra'da düzenlenen anma törenine katılmıştı. Çift, bunun dışında 2020 yılında kraliyet ailesinden ayrıldıklarından beri hiç İngiltere’de bulunmadı ve ailenin geri kalan üyeleriyle bir araya gelmedi.





