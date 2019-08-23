Mynet Trend

Prens Harry özel uçakla, Prens William ucuz uçakla uçtu

BBC BBC
23.08.2019 14:54 | Son Güncelleme

İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci varisi Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton ile çocukları Norwich kentinden İskoçya'ya ucuz havayolu şirketi Flybe ile uçtu.

Prens Harry özel uçakla, Prens William ucuz uçakla uçtu

Şirketin internet sitesine göre Norwich-Aberdeen uçuş bileti 73.05 sterlin (yaklaşık 513 TL).

Prens William'ın kardeşi Prens Harry ve Sussex Düşesi Megan Markle'ın 11 gün içinde dört kez özel uçakla seyahat etmesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

ELTON JOHN ÖZEL UÇAĞINI GÖNDERDİ

İngiliz şarkıcı Elton John, geçen hafta Fransa'nın Nice kentindeki malikanesinde ağırladığı çift ve çocukları için özel uçağını göndermişti.

John, eleştiriler üzerine uçuştan kaynaklanan karbon salımlarının sıfırlanması için bağışta bulunduklarını açıkladı ve medyayı çiftin özel yaşamına müdahalede bulunmakla suçladı.

Prens William ve Harry'nin anneleri Lady Diana ile dostluğuyla bilinen Elton John, "Harry ve ailesini annelerinin zamansız ölümüne katkıda bulunan medya müdahalesinden koruma zorunluluğu hissediyorum" dedi.

İKİYÜZLÜLÜK SUÇLAMASI

Bir hafta öncesinde özel uçakla İbiza'ya giden Prens Harry ve Megan Markle'a sosyal medyada ağır eleştiriler yöneltilmişti.

Temmuz'da Instagram hesabında "Dünyamızda yaklaşık 7,7 milyar kişi yaşıyor. Her bir seçim, her bir karbon ayak izi, her bir eylem fark yaratır" diyen Prens Harry, sosyal medyada iki yüzlü davranmak ve samimi olmamakla suçlandı.

Bazı kullanıcılar, Londra havalimanlarından Fransa'nın Nice kentine günde 20 sefer düzenlendiğine dikkat çekerek "100 sterline mal olan bu yolculuk daha az karbon salımına yol açardı" dedi.

YEDİ KAT FAZLA

Küresel karbon salımlarının yüzde ikisinden fazlasının havacılık sektöründen kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Özel uçaklarla yapılan yolculuklarda atmosfere kişi başına yedi kat daha fazla karbon salındığı belirtiliyor.

'KRALİYET AİLESİ ÖZEL UÇAKLA UÇMALI'

Bazı sosyal medya kullanıcıları, kraliyet ailesi üyelerinin güvenlik nedeniyle özel uçaklarda seyahat etmesi gerektiğini savunurken Prens Harry'nin babası, tahtın birinci varisi Prens Charles'ın biyografisini yazan Robert Jobson, "Prens William'ın İskoçya'ya tarifeli uçakla gitmesi bu tezin saçmalığını kanıtlıyor" dedi.

Jobson, "Kraliyet ailesi yıllardır ucuz havayolu şirketlerini kullanıyor. Prenses Diana sık sık böyle yapardı. William ve Kate'in ucuz havayoluyla seyahat etmesi bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Uçuşta bir sorun yaşanmadı. Güvenlik riski varsa, koruma görevlileri de var" diye konuştu.

PARTNERModa olan yapılıyor ama... Yüz tipinize göre seçmeniz gerekiyormuş!Moda olan yapılıyor ama... Yüz tipinize göre seçmeniz gerekiyormuş!
Orman yangını geride yıkım bıraktı! Onlarca kanguru öldüOrman yangını geride yıkım bıraktı! Onlarca kanguru öldü
Yeni Başbakandan dikkat çeken rahatlık!Yeni Başbakandan dikkat çeken rahatlık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Prens Harry özel jet Kate Middleton

En Çok Okunan Trend Haberler

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi!

Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi!

Meteoroloji uyardı! Pazar gününe dikkat

Meteoroloji uyardı! Pazar gününe dikkat

Yıllardır saklanan otopsi raporu ortaya çıktı! İnanılmaz detaylar

Yıllardır saklanan otopsi raporu ortaya çıktı! İnanılmaz detaylar

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü dövüşçüden skandal hareket! Yaşlı adamı yumrukladı

Ünlü dövüşçüden skandal hareket! Yaşlı adamı yumrukladı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

‘Türk arısı’ İngiltere’yi alarma geçirdi

‘Türk arısı’ İngiltere’yi alarma geçirdi

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orman yangını yıkım bıraktı! Onlarca kanguru öldü

Orman yangını geride yıkım bıraktı! Onlarca kanguru öldü

İngiltere’nin yeni Başbakanı Johnson'dan dikkat çeken rahatlık

Yeni Başbakandan dikkat çeken rahatlık!

Kırmızı bültenle aranıyor! Interpol devrede

Kırmızı bültenle aranıyor! Interpol devrede

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'den 'savaş' açıklaması

"Körfez'de savaş kapıda mı?" İran'dan net açıklama

Garip iddia: Yangınları çevreciler çıkarıyor olabilir!

Garip iddia: Yangınları çevreciler çıkarıyor olabilir!

ABD'de doğum yoluyla vatandaşlık hakkının kaldırabileceği açıklandı

Doğum yoluyla vatandaşlık hakkı kalkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.