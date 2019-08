Prens Harry özel uçakla, Prens William ucuz uçakla uçtu

Şirketin internet sitesine göre Norwich-Aberdeen uçuş bileti 73.05 sterlin (yaklaşık 513 TL).

Prens William'ın kardeşi Prens Harry ve Sussex Düşesi Megan Markle'ın 11 gün içinde dört kez özel uçakla seyahat etmesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

ELTON JOHN ÖZEL UÇAĞINI GÖNDERDİ

İngiliz şarkıcı Elton John, geçen hafta Fransa'nın Nice kentindeki malikanesinde ağırladığı çift ve çocukları için özel uçağını göndermişti.

John, eleştiriler üzerine uçuştan kaynaklanan karbon salımlarının sıfırlanması için bağışta bulunduklarını açıkladı ve medyayı çiftin özel yaşamına müdahalede bulunmakla suçladı.

Prens William ve Harry'nin anneleri Lady Diana ile dostluğuyla bilinen Elton John, "Harry ve ailesini annelerinin zamansız ölümüne katkıda bulunan medya müdahalesinden koruma zorunluluğu hissediyorum" dedi.

İKİYÜZLÜLÜK SUÇLAMASI

Bir hafta öncesinde özel uçakla İbiza'ya giden Prens Harry ve Megan Markle'a sosyal medyada ağır eleştiriler yöneltilmişti.

Temmuz'da Instagram hesabında "Dünyamızda yaklaşık 7,7 milyar kişi yaşıyor. Her bir seçim, her bir karbon ayak izi, her bir eylem fark yaratır" diyen Prens Harry, sosyal medyada iki yüzlü davranmak ve samimi olmamakla suçlandı.