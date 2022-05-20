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Prens Harry ve Meghan Markle’ın ev halleri Netflix'te!

20.05.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020'de İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılıp Amerika'ya yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Netflix'le olan anlaşmalarının bir parçası olarak "ev hallerini" yayınlayacak.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın ev halleri Netflix'te!

Kraliyet ailesiyle olan bağlarını kopardıktan sonra hayatlarına farklı projelerle devam edeceklerini açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle, Netflix ve Spotify’la yaptıkları milyon dolarlık anlaşmalarla gündeme oturmuştu.

Markle’ın, dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanacak animasyon dizi projesi “Pearl”ün iptal edilmesinin ardından gözler bir sonraki projeye çevrilmişti. İşbirliğinin ilk meyvesi olarak spor etkinliği Invictus Games’e katılan ikiliyi takip eden Netflix, “Invictus’un Kalbi” isimli bir belgeselin yakın zamanda yayınlanacağını duyurdu.

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Meghan Markle
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