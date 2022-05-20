Prens Harry ve Meghan Markle’ın ev halleri Netflix'te!

Kraliyet ailesiyle olan bağlarını kopardıktan sonra hayatlarına farklı projelerle devam edeceklerini açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle, Netflix ve Spotify’la yaptıkları milyon dolarlık anlaşmalarla gündeme oturmuştu.

Markle’ın, dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanacak animasyon dizi projesi “Pearl”ün iptal edilmesinin ardından gözler bir sonraki projeye çevrilmişti. İşbirliğinin ilk meyvesi olarak spor etkinliği Invictus Games’e katılan ikiliyi takip eden Netflix, “Invictus’un Kalbi” isimli bir belgeselin yakın zamanda yayınlanacağını duyurdu.

