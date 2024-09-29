HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Prens Selman'dan 'Filistin meselesi' hakkında tartışma yaratacak sözler: Umurumda değil!

Prens Selman'dan 'Filistin meselesi' hakkında tartışma yaratacak sözler: Umurumda değil!

29.09.2024 12:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Filistin hakkındaki çok tartışılacak sözleri ortaya çıktı. Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir sorusuna yanıt olarak Selman'ın "Filistin meselesi umurumda değil" dediği öne sürüldü. Bu şaşırtıcı sözlere ilişkin Suudi bir yetkiliden de açıklama geldi.

Prens Selman'dan 'Filistin meselesi' hakkında tartışma yaratacak sözler: Umurumda değil!

Gazze'yi mezarlığa çeviren İsrail son günlerde savaş uçaklarını Lübnan semalarında uçurup Hizbullah'ın üst düzey komutanlarını bir bir hedef alıyor. Dünya Hasan Nasrallah suikastını konuşurken Prens Selman'ın 'Filistin meselesi' hakkında sarf ettiği öne sürülen sözler gündem oldu.

Amerikan The Atlantic dergisinde yer alan iddiaya göre; ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ocak ayında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret kapsamında Veliaht Prens ile İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı sürerken İsrail'le normalleşme olasılığını görüştüler.

2024-03-20T225547Z_1553659188_RC2YP6AER6W8_RTRMADP_3_USA-BLINKEN-SAUDI-ARABIA

Prens Selman, bir normalleşme anlaşmasının gerçekleşmesi halinde Gazze'de sükunetin sağlanmasını arzu ettiğini ifade etti.

Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'ni vurmak için periyodik olarak bölgeye yeniden girmesine Suudilerin müsamaha gösterip göstermeyeceğini sordu.

"BENİM UMURUMDA DEĞİL AMA HALKIM UMURSUYOR"

Muhammed bin Selman, “Altı ay sonra, bir yıl sonra geri gelebilirler ama ben böyle bir şeyi imzaladıktan sonra olmaz” diye yanıt verdi ve ekledi:

“Halkımın yüzde yetmişi benden daha genç. Birçoğu Filistin meselesi hakkında pek bilgi sahibi değildi. Meseleyle ilk kez tanışmaları bu çatışma sonucu oldu. Bu çok büyük bir sorun. Filistin meselesi kişisel olarak umurumda mı? Benim umurumda değil ama halkım umursuyor. Dolayısıyla bu anlaşmanın anlamlı olduğundan emin olmam gerek.”

thumbs_b_c_2823bd596d9beb403a448a9edce1fb9b

Suudi bir yetkili görüşmenin “yanlış” aktarıldığını belirtti.

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULMADAN İSRAİL İLE İLİŞKİLERİMİZİ NORMALLEŞTİRMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Muhammed bin Selman, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyeceğini ifade etmiş, “Krallık, Doğu Kudüs'te bir Filistin devleti kurulması yönündeki gayretli çabalarına son vermeyecektir" demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Filistin Muhammed bin Selman
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için masada iki ihtimal var! İşte o maaş tahminleri

Asgari ücret için masada iki ihtimal var! İşte o maaş tahminleri

Uzman isimlerden ‘kritik’ uyarı! Altın yükselecek mi? Isınıyor

Uzman isimlerden ‘kritik’ uyarı! Altın yükselecek mi? Isınıyor

'Mesaj mı veriyordu?' Salim'le ilgili o gözlemini anlattı 'Hiç indirmedi'

'Mesaj mı veriyordu?' Salim'le ilgili o gözlemini anlattı 'Hiç indirmedi'

Bu kez Güneydoğu değil! Aşiret düğününde gelini altına damadı paraya boğdular: Valize bile sığmadı

Bu kez Güneydoğu değil! Aşiret düğününde gelini altına damadı paraya boğdular: Valize bile sığmadı

'Soğudum, kasaplığı bıraktım' Neredeyse yarı fiyatına olsun diye...

'Soğudum, kasaplığı bıraktım' Neredeyse yarı fiyatına olsun diye...

Çok sayıda üniversitede yolsuzluk ifşa edildi! Erasmus parasıyla koltuk takımı alan da var kaçak dekan çalıştıran da...

Çok sayıda üniversitede yolsuzluk ifşa edildi! Erasmus parasıyla koltuk takımı alan da var kaçak dekan çalıştıran da...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.