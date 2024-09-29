Prens Selman'dan 'Filistin meselesi' hakkında tartışma yaratacak sözler: Umurumda değil!

Gazze'yi mezarlığa çeviren İsrail son günlerde savaş uçaklarını Lübnan semalarında uçurup Hizbullah'ın üst düzey komutanlarını bir bir hedef alıyor. Dünya Hasan Nasrallah suikastını konuşurken Prens Selman'ın 'Filistin meselesi' hakkında sarf ettiği öne sürülen sözler gündem oldu.

Amerikan The Atlantic dergisinde yer alan iddiaya göre; ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ocak ayında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret kapsamında Veliaht Prens ile İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı sürerken İsrail'le normalleşme olasılığını görüştüler.

Prens Selman, bir normalleşme anlaşmasının gerçekleşmesi halinde Gazze'de sükunetin sağlanmasını arzu ettiğini ifade etti.

Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'ni vurmak için periyodik olarak bölgeye yeniden girmesine Suudilerin müsamaha gösterip göstermeyeceğini sordu.

"BENİM UMURUMDA DEĞİL AMA HALKIM UMURSUYOR"

Muhammed bin Selman, “Altı ay sonra, bir yıl sonra geri gelebilirler ama ben böyle bir şeyi imzaladıktan sonra olmaz” diye yanıt verdi ve ekledi:

“Halkımın yüzde yetmişi benden daha genç. Birçoğu Filistin meselesi hakkında pek bilgi sahibi değildi. Meseleyle ilk kez tanışmaları bu çatışma sonucu oldu. Bu çok büyük bir sorun. Filistin meselesi kişisel olarak umurumda mı? Benim umurumda değil ama halkım umursuyor. Dolayısıyla bu anlaşmanın anlamlı olduğundan emin olmam gerek.”

Suudi bir yetkili görüşmenin “yanlış” aktarıldığını belirtti.

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULMADAN İSRAİL İLE İLİŞKİLERİMİZİ NORMALLEŞTİRMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Muhammed bin Selman, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyeceğini ifade etmiş, “Krallık, Doğu Kudüs'te bir Filistin devleti kurulması yönündeki gayretli çabalarına son vermeyecektir" demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır