Prenses Charlene’in tedavisi devam ediyor: Haftalık sağlık harcaması 700 bin TL

Bir süre Güney Afrika'da yaşayan ve eşi Monaco Prensi Albert ile boşanacakları iddia edilen ancak daha sonra ülkesine dönüş yapan Prenses Charlene'in tedavi süreci devam ediyor.

Tükenmişlik sendromu hastalığıyla mücadele eden Prenses Charlene, dünyanın en iyi ruh sağlığı ve bağımlılık kliniklerinden biri olarak görülen İsviçre’deki Clinic Les Alpes kliniğine haftalık 700 bin TL ödüyor.

44 yaşındaki prenses, dört ay için bu kliniğe yaklaşık 12 milyon TL ödedi.

Yapılan açıklamada, Monaco Prensesi Charlene’in kraliyet görevlerine dönmeden önce sağlık durumunun iyiye gittiği duyuruldu.





