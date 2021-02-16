Prenses Latife: Dubai Emiri'nin kızı 'babasının kendisini rehin aldığını ve hayatından endişe ettiğini' söyledi

Robinson, uluslararası eylem çağrısında bulundu ve Prenses Latife'nin nerede ve nasıl olduğunun bulunmasını istedi. Mary Robinson, "Latife için endişelenmeye devam ediyorum. Her şeyin üzerinden zaman geçti ve soruşturma yapılması lazım" dedi.

Eski İrlanda Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler'in eski İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mary Robinson, 2018'de görüştüğü Prenses Latifa'yı "sorunlu bir genç kadın" diye tanımlamış ancak sonradan prensesin ailesi tarafından "korkunç derecede yanıltıldığını" söylemişti.

Dubai ve BAE adına daha önce yapılan açıklamalarda, Prenses Latife'nin ailesinin yanında ve güvende olduğu savunulmuştu.

BBC'nin Panaroma programına ulaştırılan videoda, Prenses Latife, Dubai'den kaçmaya çalıştığı gemide komandolar tarafından yakalandığını ve ilaçla uyutularak geri getirildiğini anlatıyor.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışan kızı Prenses Latife el Maktum, arkadaşlarına gönderdiği bir videoda, babası tarafından "rehin alındığını" ve hayatından endişe ettiğini söyledi.

Şeyh Muhammed, çok başarılı bir kent inşa etmesine karşın, insan hakları aktivistleri Dubai'de muhalefete izin verilmediğine ve adli sistemde kadınlara ayrımcılık yapıldığına dikkat çekiyor.

Yakın arkadaşı Tiina Jauhiainen, kuzeni Marcus Essabri ve "Latife'yi Serbest Bırakın" kampanyasının sorumlusu David Haigh, bu mesajları Prenses Latife'nin güvenliğinden endişe ettikleri için paylaşma kararı aldıklarını söyledi.

Prenses Latife, kaydı "villa hapishane" dediği evin banyosunda yaptığını, pencerelerinde parmaklıklar bulunun evde kapısında kilit olan tek yerin burası olduğunu anlatıyor.

Birkaç aylık bir zaman diliminde çekilen videoların, Prenses Latife'ye yakalandıktan yaklaşık bir yıl sonra gizlice verilen bir cep telefonuyla kaydedildiği belirtiliyor.

Prenses Latife'nin babası, Dubai Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum, dünyanın en zengin liderlerinden biri.

2018'deki kaçma girişimi öncesi Prenses Latife bir video daha kaydetmiş ve yakalanması sonrası videoyu YouTube'a yüklemişti. Latife videoda, "Eğer bu videoyu izliyorsanız, durum iyi değil demektir. Ya ölüyüm, ya da çok çok çok kötü bir durumdayım demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Hindistan hükümeti, baskındaki olası rolüyle ilgili hiç açıklama yapmadı.

Şimdi 35 yaşında olan Prenses Latife ise ilk kez 16 yaşındayken Dubai'den kaçmaya çalışmıştı.

Ancak Şeyh Muhammed, Prenses Latife ve üvey annesi Prenses Haya'ya yönelik muamelesi nedeniyle ağır eleştirilere uğramıştı.

Büyük bir at yarışları işletmesi olan Şeyh Muhammed, İngiltere'de her yıl Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot gibi büyük yarışlara katılıyor. Dubai Şeyhi bir yarışta İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'le görüntülenmişti.

Video uluslararası alanda kaygılara yol açtı, Latife'nin serbest bırakılması çağrıları yapıldı. BAE, Latife'nin durumuyla ilgili olarak baskı altında kaldı ve eski BM yetkilisi Mary Robinson'la görüşme ayarlandı.

Robinson'la görüşme

Mary Robinson, Aralık 2018'de arkadaşı Prenses Haya'nın istediği üzerine Dubai'ye gitti. Öğle yemeğinde Prenses Latife de onlarla birlikteydi.

Robinson Panorama'ya yaptığı açıklamada, Prenses Haya'nın daha önce kendisine Prenses Latife'nin bipolar bozukluğu olduğunu söyledi. Oysa böyle bir durum söz konusu değildi.

Robinson, Dubai'deki prenses skandalıyla ilgili olarak "korkunç bir şekilde kandırıldığını" belirtti. Latife'ye, durumuyla ilgili bir şiey sormadığını, "onun yaşadığı travmayı daha da artırmak istemediğini" kaydetti.

Bu öğle yemeğinden dokuz gün sonra, BAE Dışişleri Bakanlığı Robinson ve Latife'nin fotoğraflarını yayımladı. Fotoğrafların, Latife'nin güvende ve iyi olduğunun kanıtı olduğu belirtildi.

Robinson, "Özellikle fotoğraflar kamuouyla paylaşıldığında, kandırıldım. Bu benim için tam bir sürprizdi. Tamamen afalladım" dedi.