Prison Break 6. sezon ters köşe yaptı

Prison Break 6. sezonla ilgili belirsizlik bir türlü sona ermiyor. Prison Break dizisinin başrollerinden Wentworth Miller'dan uzun süredir konuşulan 6. sezonla ilgili yeni bir açıklama geldi. Miller, Instagram hesabından bir kullanıcıya verdiği cevapla 6. sezonun olmayacağını açıkladı.

PRİSON BREAK 6. SEZON BELİRSİZLİĞİ

2017'de beşinci sezonuyla geri dönen Prison Break'le ilgili FOX kanalından yeni sezonun şimdilik gündemde olmadığı açıklaması gelmişti. Ancak o günden beri yeni bir sezonun gelebileceği veya farklı başroller eşliğinde yeniden çekilebileceği (reboot) konuşuluyor. Hatta dizinin başrollerinden Dominic Purcell'den de altıncı sezonla ilgili kafa karıştırıcı açıklamalar geldi.



