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  4. Prof. Dr. Mustafa Karataş "Arkadaşım kocasını aldatıyor" diyen kadına yanıt verdi: Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik

Prof. Dr. Mustafa Karataş "Arkadaşım kocasını aldatıyor" diyen kadına yanıt verdi: Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik

27.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Mustafa Karataş yaptığı programda gelen soru karşısında ne diyeceğini bilemedi. Karataş bir kadının "Evli arkadaşım kocasını başka bir adamla aldatıyor" sorusuna "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Karataş "Arkadaşım kocasını aldatıyor" diyen kadına yanıt verdi: Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Muhabbet Kapısı'na gelen sorular zaman zaman gündem oluyor. Son olarak yayına katılan bir kadın sorduğu soruyla herkesi şaşırttı.

Yayına bağlanan kadın ismini vermek istemedi ve Prof. Dr. Mustafa Karataş'a "Benim arkadaşım şu an evli resmi olarak ve başka bir adamla birlikteliği var. Ve o adamın da iki tane yetim çocuğu var. Ne kadar günahı var hocam bu arkadaşımın?" diye sordu.

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ÖNCE ANLAMADI SONRA KIZDI

Karataş soruyu ilk başta anlamayarak "Adamın çocuğunun olup olmaması... Bir dakika anlamadım" dedi sonra ise devam etti:

Ekran Alıntısı

"Buna doğrudan zina denir. Diğer taraftan çocukların da rızkını yediriyor nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik. Ne iğrenç bir yola girmiş kadın da erkek da büyük günah işliyor. Eşinden ayrılıp diğeriyle evlenmeli. Boşanmadan olmaz sürekli zina işliyor."

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