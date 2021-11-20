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  4. Profesörden veterinere cinsel saldırı! 3 polise dava açıldı

Profesörden veterinere cinsel saldırı! 3 polise dava açıldı

20.11.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin, yanında çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davaya ilişkin olayla ilgili 2 kamera kaydı da dahil delilerin bir kısmının kaybolmasına neden olduğu iddia edilen 3 polis hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Profesörden veterinere cinsel saldırı! 3 polise dava açıldı

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz'ın, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret', jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt'un da 'delilleri yok etmek' suçundan Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sürüyor.

3 POLİSE İDDİANAME

Ç.B., avukatı Aslıhan Koçak aracılığıyla, Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasına giren delillerin yetersiz olduğu gerekçesiyle, olay günü görevlerinin gereklerine aykırı davrandıkları, delillerin bir kısmını veya tamamını toplamamaları nedeniyle kaybolmasına sebebiyet vererek, kovuşturmanın uzamasına neden oldukları iddiasıyla polis memurları Mehmet Ş., Nevzat Ç., ile Yunus A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polisler hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan iddianame düzenlendi.

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2 KAMERA KAYDI KAYIP

İddianamede, olay sonrası nöbetçi cumhuriyet savcısının olayın en önemli delilleri arasında yer alan güvenlik kamera görüntülerinin bir an önce temin edilmesi için talimat verdiği yönünde tutanak bulunduğu; ancak grup amiri olarak görev yapan Yunus A. ile mukayyit olarak görev yapan Mehmet Ş.'nin, gecikmeksizin görüntülerin temin edilmesine yönelik bir eylem ve işlemde bulunmadıklarının anlaşıldığı belirtildi. Yine iki sanığın olay yerinde delil toplama konusunda da ihmal gösterdikleri belirtildi. İddianamede, gündüz görevi devralan polis memuru Nevzat Ç.’nin de mevcut bulunan tüm kamera kayıtlarını yedekleme yaparak temin etmesi gerekirken, görüntüleri kendisi izleyip şüphelinin göründüğü 2 kameranın kayıtlarını aldığı, bu şekilde görevini tam olarak yerine getirmediği aktarıldı.

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1 YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede, polislerin, cinsel saldırı olayıyla ilgili delillerin toplanmasında özensiz ve dikkatsiz davranarak ihmal suretiyle görevi kötüye kullandıkları, bu ihmalin neticesinde söz konusu kamera kayıtlarının ve delil olabilecek diğer materyallerin bir daha temin edilmesinin olanaksız hale geldiği ve bu şekilde müştekinin iddialarını ispat edebilmesi anlamında kişisel mağduriyete neden oldukları belirtildi. Sanıklar, iddianamenin kabul edildiği Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesinde, 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

DHA

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Ankara
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