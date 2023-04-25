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  4. Prömiyerini Cannes’ta yapmıştı! Vizyonda gişe rekorları kırmıştı... Şimdi yeniden görücüye çıkıyor

Prömiyerini Cannes’ta yapmıştı! Vizyonda gişe rekorları kırmıştı... Şimdi yeniden görücüye çıkıyor

25.04.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini ve senaristliğini Emin Alper’in üstlendiği Kurak Günler filmi vizyondaki ve uluslararası festivallerdeki başarısının ardından bu kez de Netflix’te görücüye çıkacak. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un yer aldığı film 19 Mayıs’ta Netflix’te izleyicisiyle buluşacak.

Prömiyerini Cannes’ta yapmıştı! Vizyonda gişe rekorları kırmıştı... Şimdi yeniden görücüye çıkıyor

Dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde, Türkiye prömiyerini ise 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan “Kurak Günler” filmi ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönerek dikkatleri üzerine çekmişti. Politik ve psikolojik gerilim unsurlarını taşıyan film vizyonda da büyük başarılar kazanmıştı. Sinemaseverlerin ilgisini çeken yapım 19 Mayıs’ta Netflix’te izleyicisiyle buluşacak.

KURAK GÜNLER FİLMİNİN KONUSU

kapak kurak günler1

Politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını taşıyan film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.

KURAK7

"Kurak Günler"in oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz gibi isimler yer alıyor.

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