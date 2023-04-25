Prömiyerini Cannes’ta yapmıştı! Vizyonda gişe rekorları kırmıştı... Şimdi yeniden görücüye çıkıyor

Dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde, Türkiye prömiyerini ise 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan “Kurak Günler” filmi ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönerek dikkatleri üzerine çekmişti. Politik ve psikolojik gerilim unsurlarını taşıyan film vizyonda da büyük başarılar kazanmıştı. Sinemaseverlerin ilgisini çeken yapım 19 Mayıs’ta Netflix’te izleyicisiyle buluşacak.

KURAK GÜNLER FİLMİNİN KONUSU

Politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını taşıyan film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.

"Kurak Günler"in oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz gibi isimler yer alıyor.



