Harry Potter’dan sonra sıra onda! Alacakaranlık (Twilight) serisi dizi oluyor

Başrollerini Robert Pattison, Kristen Stewart ve Taylor Lautner’in paylaştığı Alacakaranlık (Twilight) serisi ilk filmiyle 2008 yılında sevenlerinin beğenisini kazanmıştı. Stephenie Meyer’in kitaplarından uyarlanarak beyaz perdedeki yerini alan seri 5 filminden oluşarak dünya çapında 3.4 milyon dolardan fazla hasılat elde etmişti. The Hollywood Reporter’ın haberine göre sevilen seri bu kez dizi olarak hayranlarının beğenisine sunulacak.

HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Henüz dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi kesinleşmemişken geliştirme aşamasında olan projenin senaryo ekibine "Raised By Wolves", "The Get Down" gibi projelere imza atan Sinead Daly’in dahil olduğu belirtildi.