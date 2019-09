Prostat kanseri her 4 erkekten 1'inde görülüyor

Prostat Kanseri Derneği Genel Sekreteri ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, “Bu noktada iyi haber şu ki, prostat kanserli hasta sayısının artmasına karşın, erken tanı ve tedavideki yenilikler sayesinde, prostat kanserine bağlı ölüm oranları yaklaşık yüzde 60 oranında azaldı” dedi.

Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulunan Yeditepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, erken dönemde (prostata sınırlı ilken) yakalanmış prostat kanserinin tedavisinde, başarının, sadece onkolojik sonuçlarla sınırlı olmadığının altını çizdi. “Tedavinin başarısında, “Trifekta” dediğimiz üç sonuç önemlidir. İlki, onkolojik olarak kanserin kontrol altına alınması. İkincisi, hastanın, tedavi sonrasında da ereksiyon sağlayabilmesi. Üçüncüsü de idrarını kaçırmadan hayatına devam edebilmesi” diye konuştu.

Prostat kanserinin, erkeklerde en sık görülen kanserler arasında yer aldığının altını çizen Prof. Dr. Yencilek, prostat kanseri istatistikleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Ülkemizde her yıl yaklaşık 25 bin erkeğin prostat kanserine yakalandığı tahmin ediliyor. Ancak yeterli düzeyde prostat kanser taraması yapılmadığından bunların az bir kısmına kanser tanısı konuluyor. Tüm dünyada her yıl kanser teşhisi konulan her dört erkekten biri prostat kanseri. Ülkemizde ise ortalama her 12 erkekten birinin prostat kanseri tanısı aldığı görülüyor. ABD’de her yıl yaklaşık 700 bin erkeğe, AB ülkelerinde ise 350 bin erkeğe prostat kanseri tanısı konuyor. Konuyla ilgili farkındalığın artmasına bağlı olarak, tarama testlerinin daha yaygın olarak yapılması, tanı alan kişi sayısının artmasındaki en önemli etkeni oluşturuyor.”