Pulitzer Ödüllü ünlü sanatçı George Crumb yaşamını yitirdi

Ünlü besteci George Crumb 6 Şubat 2022'de 92 yaşında Media, PA'daki evinde ölü bulundu. Crumb'ın plak şirketi Bridge Records, tweet ile ölümünü doğruladı.

Crumb birden fazla enstrümanla çalışıyordu ve Asya'dan Appalachia'ya ilham kaynağıydı. 90'lı yıllara kadar müzik besteledi. Lincoln Center Oda Müziği Topluluğu 90. yaş gününü George Crumb tarafından yazılan yeni bir parçanın galasıyla kutlamıştı.

KÜÇÜK YAŞTA BESTE YAPMAYA BAŞLADI

24 Kasım 1929, ABD doğumlu olan Crumb, küçük yaşta beste yapmaya başladı. Öncelikle Charleston'da Mason College of Music'te eğitim aldı ve 1950 yılında bu okuldan lisans diplomasını aldı. Illinois Üniversitesi'nde master yaptıktan sonra, 1954-1955 yılları arasında Berlin Hochschule für Musik'te Boris Blacher'le birlikte çalışmalarına devam etti. Ross Lee Finney ile çalışmaları sonrasında 1959 yılında Michigan Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı.

Kayıtları her zaman yeterli derecede sattıysa da Crumb geçimini esas olarak eğitimcilikten kazandı. 1958 yılında Colorado Üniversitesi'nde piyano ve kompozisyon profesörü olmadan önce, Virginia'da bir okulda da öğretmen olarak çalışmıştı. 30 yılı aşan öğretmenlik hizmeti sonrası 1997 yılında Pensilvanya Üniversitesi'nden emekli olarak eğitimciliği bıraktı ve besteciliğe devam etti.

Crumb'ın akıllarda yer tutan avant-garde tarzı onu bugünün müzik dünyasında en sık konser veren bestecilerden biri haline getirdi. Los Angeles'tan Moskova'ya, İskandinavya'dan Güney Afrika'ya kadar birçok ülkede çeşitli festivallere katıldı.

George Crumb'ın müziği, Batı halk müziği, ilahileri ve Batı'ya ait olmayan tarzlar da dahil olmak üzere genellikle birbirine zıt müzik stillerini birleştirir. Çalışmalarının çoğu programatik, sembolik, mistik ve teatral öğelerden oluşur.

Çeşitli Üniversitelerden fahri doktora derecesi almış Crumb, aynı zamanda düzinelerce ödül sahibi bir bestecidir.

