Putin'den NATO'ya gözdağı! 'Yanıt vereceğiz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği konusunda son dakika açıklaması yaptı. Rus Lider NATO'nun genişlemesinin problem olduğunu söyleyerek, söz konusu genişlemenin tamamen ABD çıkarına olduğunu dile getirdi.

İsveç ve Finlandiya ile bir problemlerinin olmadığını söyleyen Putin, "Ancak NATO'nun askeri altyapısı bu iki ülkede genişlerse tepki vereceğiz" dedi. Ayrıca, "NATO'nun küresel etkisini artırma planlarına ek dikkat göstermemiz gerekli" diye konuştu.

RUS TELEVİZYONLARINDA NÜKLEER UYARISI YAPILMIŞTI

Rus devlet televizyonu Russia1'de dün, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarında askeri üslere izin vermesi halinde; Moskova'nın Avrupa sınırlarına taktik nükleer silah konuşlandırabileceği belirtilmişti.

MEDVEDEV DE UYARMIŞTI

Rusya Eski Devlet Başkanı ve mevcut Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev de haftalar önce, Rusya'nın NATO'nun Nordik genişlemesine yanıt olarak Polonya ve Litvanya arasındaki Kaliningrad dış bölgesine nükleer silahlar ve hipersonik füzeler yerleştirebileceğini söylemişti.

