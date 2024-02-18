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Putin'in en büyük rakibi Navalny'nin sır ölümü: Cesedini gösterilmiyor... Ölmeden 1 gün önce eşine yolladığı mesaj ortaya çıktı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.02.2024 10:03 | Son Güncelleme:
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Rusya'da Putin ve yakın çevresinin yolsuzluk ve suistimal vakalarını blogu üzerinden ifşa ederek uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran Alexei Navalny geçtiğimiz günlerde hapishanede ölü bulunmuştu. Muhalif Navalny'nin hükümet tarafından öldürüldüğü iddiaları gölgesinde ailesi cesede ulaşmaya çalışıyor. Cenazenin hala teslim edilememesi Putin ve hükümete karşı şüpheleri artırırken Navalny'nin ölmeden kısa bir süre önce eşine yolladığı mesaj ortaya çıktı.

Putin'in en büyük rakibi Navalny'nin sır ölümü: Cesedini gösterilmiyor... Ölmeden 1 gün önce eşine yolladığı mesaj ortaya çıktı!

19 yıl hapis cezasına çaptırılan ve Kuzey Kutup bölgesindeki bir hapishanede tutulan Rus muhalif Navalny'nin hapishanedeki ölümünün yankıları tüm dünyada sürmeye devam ediyor. ABD Başkanı Biden ve Navalny'nin ailesinin direkt olarak Putin'i suçlaması sonrası tüm oklar Rus lider Putin ve hükümete çevrildi. Navalny'nin şüpheli ölümü, kamuoyuna "ani ölüm sendromu" olarak yansımış olsa dahi muhalefet kanadı Rus hükümeti tarafından öldürüldüğüne neredeyse emin. Alexei Navalny'nin cesedinin kayıp olması ise büyük tepkilere yol açtı.

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CENAZENİN MORGDA OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ülkede Navalny için düzenlenen protestolarda 400'den fazla kişi gözaltına alınırken muhalif ismin morgda olmadığının ortaya çıkması tartışma yarattı. Navalny'nin cesedini almak için Sibirya'daki morga giden annesine beden üzerinde incelemelerin devam ettiği söylendi.

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EŞİNE 1 GÜN ÖNCE YOLLADIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Bu durum ve gelen çelişkili açıklamalar, Rus yönetiminin Navani'nin gerçek ölüm nedenini gizlediği yönünde iddialara yol açtı.

Bugüne kadar Rusya lideri Vladimir Putin'i eleştiren çok sayıda muhalif isim şüpheli şekillerde hayatını kaybetmişti. Son olarak Putin'e karşı başarısız bir isyan başlatan paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin ağustosta bir uçak kazasında ölmüştü.

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Hükümete yönelik yolsuzluk karşıtı kampanyanın lideri olan Navalny, ölümünden bir gün önce eşine yolladığı Sevgililer Günü mesajında "Bebeğim, biliyorum her şey şarkıdaki gibi. Aramızda şehirler var. Ama ben seni hep yanımda hissediyorum" demişti.

Almanya'da zehirlenme şüphesiyle uzun süre hastanede yattıktan sonra Rusya'ya dönen Navalny, 2021'den bu yana ülkenin ücra bir bölgesinde hapishanede tutuluyordu.

(Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Alexei Navalny putin
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