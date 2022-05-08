Putin'den dikkat çeken mesaj: 1945'te olduğu gibi...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Mayıs Zafer Günü’nün 77’nci yıl dönümü kapsamında eski Sovyetler Birliği ülkelerinin liderlerine mesaj gönderdi. Amaçlarının Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemek olduğunu ifade eden Putin, "1945'te olduğu gibi, zafer bizim olacak" dedi.

"BUGÜN ORTAK AMAÇ..."

Putin, eski Sovyetler Birliği ülkeleri liderlerine yolladığı Zafer Günü mesajında, “Bugün ortak amaç, farklı ülkelerden insanlara çok acı getiren Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir. Savaş yıllarında yaşananlar, ortak manevi değerler ve kardeşlik dostluk gelenekleri hakkındaki gerçeği korumak ve gelecek nesillere aktarmak gerekir” ifadelerini kullandı.

"1945'TE OLDUĞU GİBİ ZAFER BİZİM OLACAK"

Putin, bağımsızlıklarını tanıdığı Donetsk ve Luhansk Cumhuriyeti liderlerine seslenerek, “Bugün askerlerimiz, ataları gibi, anavatanlarını Nazi pisliğinden kurtarmak için omuz omuza savaşıyorlar. 1945'te olduğu gibi zafer bizim olacak” dedi.

Kaynak: DHA

