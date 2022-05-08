HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin'den dikkat çeken mesaj: 1945'te olduğu gibi...

Putin'den dikkat çeken mesaj: 1945'te olduğu gibi...

08.05.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. 'Bugün ortak amaç, farklı ülkelerden insanlara çok acı getiren Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir' diyen Putin, '1945'te olduğu gibi zafer bizim olacak' dedi.

Putin'den dikkat çeken mesaj: 1945'te olduğu gibi...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Mayıs Zafer Günü’nün 77’nci yıl dönümü kapsamında eski Sovyetler Birliği ülkelerinin liderlerine mesaj gönderdi. Amaçlarının Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemek olduğunu ifade eden Putin, "1945'te olduğu gibi, zafer bizim olacak" dedi.

thumbs_b_c_f9f568537bc9304857779e9521e4d6b2

"BUGÜN ORTAK AMAÇ..."

Putin, eski Sovyetler Birliği ülkeleri liderlerine yolladığı Zafer Günü mesajında, “Bugün ortak amaç, farklı ülkelerden insanlara çok acı getiren Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir. Savaş yıllarında yaşananlar, ortak manevi değerler ve kardeşlik dostluk gelenekleri hakkındaki gerçeği korumak ve gelecek nesillere aktarmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Tüm dünya yarına kilitlendi! Rusya Devlet Başkanı Putin savaş mı zafer mi ilan edecek?Tüm dünya yarına kilitlendi! Rusya Devlet Başkanı Putin savaş mı zafer mi ilan edecek?

"1945'TE OLDUĞU GİBİ ZAFER BİZİM OLACAK"

Putin, bağımsızlıklarını tanıdığı Donetsk ve Luhansk Cumhuriyeti liderlerine seslenerek, “Bugün askerlerimiz, ataları gibi, anavatanlarını Nazi pisliğinden kurtarmak için omuz omuza savaşıyorlar. 1945'te olduğu gibi zafer bizim olacak” dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Almanya'dan: SSCB bayraklarıyla sokaklarda dolaştılarGörüntüler Almanya'dan: SSCB bayraklarıyla sokaklarda dolaştılar
İnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözlerİnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözler
Fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin TL'ye sattıFabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin TL'ye sattı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu harekete geçti

Fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu harekete geçti

Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...

Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Şartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çekti

Şartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çekti

Putin savaş mı zafer mi ilan edecek?

Putin savaş mı zafer mi ilan edecek?

İlginizi Çekebilir

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.