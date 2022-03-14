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Sosyal medya bu iddiaları konuşuyor! 'Akli dengesi yerinde değil!'

14.03.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020'den beri Putin’in Parkinson hastası olduğu söylentileri dolanıyordu. Kremlin'in reddettiği bu iddialar, TikTok'ta bir hemşirenin yayınladığı videonun ardından oldukça dikkat çekti. Şimdilerde sosyal medya bu iddiayı konuşuyor.

Sosyal medya bu iddiaları konuşuyor! 'Akli dengesi yerinde değil!'

Vladimir Putin'in sağlığı hakkında Rusya cumhurbaşkanının Parkinson hastası olduğuna inandığını açıklayan bir hemşire TikTok'ta büyük ilgi topladı.

Popüler kullanıcı ve sağlık uzmanı tarafından yayınlanan video, iki milyondan fazla kez izlendi.

Hemşire, Putin'in başka biriyle el sıkışmak için uzanırken sağ bacağına takılıyormuş gibi göründüğü bir video yayınladı.

"Ben hemşireyim. Teşhis koyamıyorum ama Parkinson ve felç belirtileri gördüğümde bunun ne olduğunu biliyorum. Parkinson, bunama belirtilerindendir.

Demansı olan insanlar demanslarını örtmekte çok iyiler. Ama sonunda, gizleyemeyecekleri bir noktaya geliyor. Yaptıklarına bakılırsa, Vladimir Putin'in akli dengesi pek yerinde değil." diye açıkladı.

PARKİNSON MU?

Parkinson hastalığı hareketi sınırlar ve beyin hücrelerini etkiler. Vücudun bir tarafını diğerinden daha fazla etkiler.

Mayo Clinic'e göre tipik semptomlar arasında titreme; yavaş hareket; sert kaslar; bozulmuş duruş ve denge; göz kırpma ve gülümseme dahil otomatik hareketlerin kaybı; konuşma değişiklikleri; ve yazmada değişiklikler veya zorluklar vardır.

Hastalık her 500 kişiden birini etkiler ve beynin bir bölümündeki sinir hücrelerinin kaybından kaynaklanır. Parkinson hastalığının tedavisi yoktur ancak bazı tedaviler ana semptomları hafifletebilir.

BU İLK DEĞİL

Bu, Cumhurbaşkanı'nın sağlığıyla ilgili ilk spekülasyon değil.

Solovei, "Parkinson'ın hastalığı Putin'in fiziksel durumunu tehdit etmiyor, sadece onun halka açık görünmesini sınırlıyor." iddiasında bulundu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov o sırada iddiaları yalanladı: “Bu kesinlikle saçmalık. Başkanla ilgili her şey yolunda.” dedi.

Araştırmacılar, Putin'in olağandışı hareketlerinin Parkinson'un bir işareti olmadığını, ancak KGB ajanı olarak eğitildiği yılların uğursuz bir kalıntısı olduğunu iddia ettiler.

KGB, Sovyetler Birliği'nin ana güvenlik teşkilatıydı ve Putin, bildirilene göre 16 yıl boyunca bu ekipte görev yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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