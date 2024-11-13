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  4. Putin karşıtı ünlü şef Alexei Zimin Belgrad'da kaldığı otelde ölü bulundu

Putin karşıtı ünlü şef Alexei Zimin Belgrad'da kaldığı otelde ölü bulundu

13.11.2024 17:51
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Rusya vatandaşı olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik eleştirilerde bulunan ünlü şef Alexei Zimin, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki bir otelde ölü bulundu. Ünlü şefin Londra'daki restoranına daha önce de taciz ve kundaklama tehditleri yapıldığı belirtildi.

Putin karşıtı ünlü şef Alexei Zimin Belgrad'da kaldığı otelde ölü bulundu

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşen ünlü şef ve yazar Alexei Zimin’in hayatını kaybettiği açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik eleştirilerde bulunan 52 yaşındaki Zimin’in Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir otel odasında ölü bulunduğu belirtildi. Yetkililer, Zimin’in ölüm nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

YAZDIĞI KİTABI TANITMAK İÇİN BELGRAD'A GELMİŞTİ

Londra’da restoran işleten Alexei Zimin, yazdığı yeni bir kitabı tanıtmak için Belgrad'a gelmişti. Daha önce bir derginin Rusça yayınında genel yayın yönetmenliği de yapan Alexei Zimin, Ukrayna'daki savaşı ve Kırım’ın ilhak edilmesini sert bir şekilde eleştirmişti.

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Zimin’in Rusya’daki televizyon programı savaş karşıtı açıklamalarının ardından yayından kaldırılmıştı. Zimin, Mayıs 2022'de verdiği bir röportajda Ukrayna’daki savaşın başlamasının ardından restoranına taciz ve kundaklama tehditleri yapıldığını belirtmişti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belgrad Rusya putin şef
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