Putin o görüntüleri yalanladı!

Reuters Haber Ajansı'nda yer alan haber göre Putin Navalny tarafından hazırlanan belgeseli 'sıkıcı' bulduğunu ve izlemediğini aktarırken filmin bir ajitasyon ürünü olduğunu ve beyin yıkamayı amaçladığını söyledi.

Öte yandan Devlet Başkanı Putin bugün Navalny'nin belgeselinde yer alan iddialarla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Kremlin muhalifi Alexey Navalny’nin hafta başında gözaltına alınmasının ardından tepkiler sokağa taşıp şiddetli protesto gösterilerine dönüşürken, zehirlenerek ölmekten uzun bir tedavi süreci sonrasında kurtulan Putin'in baş düşmanının hazırladığı belgesel çok konuşulacağa benziyor.

Putin, açıklamasında filmde yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu söylerken bugüne kadar hiçbir iş ilişkisi içine girmediğini ve ne kendisinin ne de ailesinin belgeselde belirtilen şeylerle ilgili olduğunu ifade etti.

Belgeselde Putin'in şatosunda yer aldığı havuzda yüzerkenki görüntüleri de yer alıyordu. Putin, açıklamasında bu fotoğrafın sahte olduğunu, böyle bir yüzme görüntüsünün bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Rusya geneline yayılan protestolarla ilgili de konuşan Putin polisin müdahalesinin yasal sınırlar çerçevesinde kalması gerektiğini belirtirken Navalny'yi kast ederek kimsenin kendi siyasi çıkarı için protesto çağrısı ve organizasyonu yapmaması gerektiğini ifade etti.

Putin gösterileri yasa dışı olarak tanımlarken yasa dışı her durumun oldukça 'tehlikeli' olduğunu da sözlerine ekledi.

NAVALNY'DEN OLAY YARATAN BELGESEL

İki saatten uzun olan belgeselde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 10 milyar liralık bir şato yaptırdığı ve içinin çok lüks eşyalarla doldurduğu konu alınıyor.

Aleksey Navalny ayrıca belgeselde, şatonun içinde striptiz kulübü, kumarhane ve tiyatro bulunduğunu söylüyor.