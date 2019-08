Quentin Tarantino’dan, Bruce Lee’nin kızına yanıt

Kült filmlerin yönetmeni Quentin Tarantino, son filmi Once Upon a Time… in Hollywood’a yapılan eleştirilere cevap verdi. Dünya prömiyerini 72. Cannes Film Festivali’nde yapan proje, Hollywood’un ikonik figürlerinden Bruce Lee‘nin filmdeki tasviri hem Lee’nin ailesinden hem de bazı sinemaseverlerden tepki topladı.

1969’un Los Angeles’ında geçen film, artık Hollywood’da tanınmakta güçlük çeken, Sharon Tate’in kapı komşusu Rick Dalton ile onun uzun süredir birlikte çalıştığı dublörü Cliff Booth’un hikâyesini beyazperdeye yansıtıyor. Filmin bir noktasında Booth, Bruce Lee ile The Green Hornet’in setinde yaşadığı bir olayı hatırlıyor. İşte bu sahnede Bruce Lee’nin hem dövüş konusunda anlatıldığı kadar yetenekli olmadığının ima edilmesi, hem de Lee’nin kibirli bir oyuncu olarak yansıtılması tepkilerin odağında yer aldı. Efsanevi oyuncunun kızı Shannon Lee, filmde Bruce Lee’nin kendisini beğenmiş biri olarak yansıtıldığını ve Asya kökenli bir oyuncu olarak o dönemde başarılı olabilmek için diğerlerinden üç kat daha fazla çalışması gerektiği gerçeğinin tamamen göz ardı edildiğini ifade etti.