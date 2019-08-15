Quentin Tarantino’dan, Bruce Lee’nin kızına yanıt

1969’un Los Angeles’ında geçen film, artık Hollywood’da tanınmakta güçlük çeken, Sharon Tate’in kapı komşusu Rick Dalton ile onun uzun süredir birlikte çalıştığı dublörü Cliff Booth’un hikâyesini beyazperdeye yansıtıyor. Filmin bir noktasında Booth, Bruce Lee ile The Green Hornet’in setinde yaşadığı bir olayı hatırlıyor. İşte bu sahnede Bruce Lee’nin hem dövüş konusunda anlatıldığı kadar yetenekli olmadığının ima edilmesi, hem de Lee’nin kibirli bir oyuncu olarak yansıtılması tepkilerin odağında yer aldı. Efsanevi oyuncunun kızı Shannon Lee, filmde Bruce Lee’nin kendisini beğenmiş biri olarak yansıtıldığını ve Asya kökenli bir oyuncu olarak o dönemde başarılı olabilmek için diğerlerinden üç kat daha fazla çalışması gerektiği gerçeğinin tamamen göz ardı edildiğini ifade etti.

Kült filmlerin yönetmeni Quentin Tarantino, son filmi Once Upon a Time… in Hollywood’a yapılan eleştirilere cevap verdi. Dünya prömiyerini 72. Cannes Film Festivali’nde yapan proje, Hollywood’un ikonik figürlerinden Bruce Lee‘nin filmdeki tasviri hem Lee’nin ailesinden hem de bazı sinemaseverlerden tepki topladı.

Geçtiğimiz günlerde filmin tanıtım çalışmaları kapsamında düzenlenen bir basın toplantısına katılan Quentin Tarantino, filme yöneltilen bu eleştirilere cevap verdi. FilmLoverss’ın haberine göre; Bruce Lee’nin gerçekte de kibirli bir insan olduğunu belirten Tarantino, Lee’nin filmdeki konuşmalarının birçoğunu uydurmadığını, oyuncunun bunların birçoğunu söylediğini gerçek hayatta da duyduğunu belirtti. Bruce Lee’nin eşi olan Linda Lee tarafından kaleme alınan Bruce Lee: The Man Only I Knew kitabını referans gösteren yönetmen, bu kitapta da geçtiği gibi Lee’nin bir dövüşte Muhammad Ali’yi bile yenebileceğini söylediğini ifade etti. Cliff Booth’un dövüşte Lee’yi alt etmesine tepki gösterenlere de cevap veren Tarantino, Cliff Booth’un kurgusal bir karakter olduğunu ve Booth’u Lee’yi alt edebilecek bir karakter olarak yazdığı takdirde Lee’yi alt edebileceğini belirtti. Ayrıca karakterin savaşta birçok kişiyi öldürmüş bir savaşçı olduğuna dikkat çeken Tarantino, bir dövüş ringinde kazananın Lee olacağını, fakat Filipinler’de bir ormanda karşılaştıklarında Lee’nin Booth karşısında bir şansı olmayacağını söyledi.

Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt‘in başrollerini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda DiCaprio ve Pitt’e Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Luke Perry, James Marsden, Lena Dunham, Emile Hirsch ve Bruce Dern gibi önemli isimler yer alıyor. Film, Türkiye’de 23 Ağustos’ta vizyona girecek.



