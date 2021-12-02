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Rachel Araz Kirespi şiddetli fırtınadan nasibini aldı! Evinin çatısı uçtu

02.12.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla adını duyuran sosyetik güzel Rachel Araz Kiresepi, geçtiğimiz gün başta İstanbul olmak üzere birçok ili etkileyen şiddetli fırtınadan nasibini aldı. Sosyal medya fenomeni Araz’ın lüks evinin çatısı uçtu. Araz, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Rachel Araz Kirespi şiddetli fırtınadan nasibini aldı! Evinin çatısı uçtu

İstanbul’da yaşanan ve birçok ili olumsuz olarak etkileyen şiddetli fırtınanın madurlarından biri de sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kirespi oldu. Şiddetli fırtına yüzünden sosyetik güzelin lüks evinin çatısı uçtu.

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Rachel Araz Kirespi korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük hasar bırakan fırtınada Araz'ın lüks evinin çatısı da uçtu. Sosyetik isim, o anları hemen her dakika kullandığı Instagram hesabından paylaşarak "Bugün fırtınadan çatımız uçtu. Bin şükür kimseye birşey olmadı. Allah herkesi korudu" dedi.

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Rüzgârda Araz'ın balkonunda yer alan masa ve sandalyeleri de uçarken yere düşen aynası da paramparça oldu.

RACHEL ARAZ KİRESPİ KİMDİR?

Sami Kiresepi ile evlidir ve iki çocukları vardır. İlk çocukları Galia 2018 yılında dünyaya gelmiştir. İkinci çocukları 2019 yılında dünyaya gelmiştir. İkinci çocuklarının ismi Lionel’dir.

Notre Dam de Sion Fransız Lisesinde okuyan Rachel Araz, Üniversiteyi Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünde tamamlamıştır. Bir süre Beymen'de Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümünde çalışan Araz, dünyaca ünlü markaların Türkiye Marka temsilciliği, Satın Alma Planlama ve Merchandising departmanlarında çalışmıştır.

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